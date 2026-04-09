Японец покусал женщину, которая любовалась сакурой, и умер

Japan Today: в Японии 89-летний мужчина укусил женщину и умер
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В городе Каваниси 89-летний мужчина скончался вскоре после задержания за то, что напал на женщину и укусил ее в природном парке во время любования цветением сакуры, пишет Japan Today.

Во время ссоры мужчина укусил 49-летнюю женщину за руку, после чего был арестован. Когда двое полицейских попытались сопроводить его к патрульной машине, он сел на землю и отказался двигаться. Из-за гористой местности сотрудники использовали носилки, предоставленные администрацией парка, и перенесли его примерно на 200 метров.

По дороге состояние задержанного резко ухудшилось: он побледнел и начал терять сознание. После этого с него сняли наручники и срочно доставили в больницу.

Примерно через полтора часа врачи констатировали смерть мужчины. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.

