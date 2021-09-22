Женщина, чей друг нашел анкету ее бойфренда в Tinder, спросила совета в сети

Пользовательница популярного интернет-форума Reddit, чей друг нашел анкету ее молодого человека в приложении для знакомств Tinder, спросила у посетителей, какое может быть объяснение этому и что ей делать в этой ситуации.

Девушка рассказала, что состоит в отношениях со своим молодым человеком уже два года.

Она добавила, что проверила его почту и увидела уведомления из Tinder давностью в несколько месяцев, однако уточнила, что они приходили в то время, когда возлюбленные поссорились и временно расстались.

Многие пользователи написали, что если профиль неактивен в течение определенного периода времени, то анкета пропадает из выдачи. Часть пользователей посоветовала девушке спросить напрямую и узнать ответ.

Другие посетители форума решили, что перед тем, как ссориться следует понять, насколько долго приложение хранит анкеты. Так, один из пользователей, познакомившийся со своей второй половинкой в Tinder, решил на годовщину их отношений найти самое первое сообщение на сервисе знакомств, и к его удивлению обнаружил там новые диалоги.

Ранее сообщалось о том, как человек случайно нашел в приложении Tinder бывшую хозяйку своей собаки.