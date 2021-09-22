В НИИ имени Смородинцева сообщили о ходе доклинических испытаний вакцины от COVID-19

Доклинические исследования вакцины от коронавируса НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге показали ее эффективность и безопасность, сообщил директор института Дмитрий Лиознов на конференции о начале в России профилактической кампании против гриппа. Его слова приводит РИА «Новости».

Лиознов подчеркнул, что вакцина показала свою эффективность и безопасность и в настоящее время проводится подготовка документов для одобрения клинического исследования.

«Надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего мы начнем клинические исследования», — сказал Лиознов.

Как отметил Лиознов, вакцина является перспективным препаратом для защиты и от гриппа, и от коронавирусной инфекции.

О том, что специалисты петербургского НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева разрабатывают вакцину от коронавируса, в апреле сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Как пояснил директор учреждения Дмитрий Лиознов, вакцина, предназначенная для интраназального применения, создана на основе ослабленного вируса гриппа.

В конце августа стало известно о завершении доклинических исследований препарата. Тогда Лиознов заявил, что институт готовит документы на одобрение для клинического исследования препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Ей стала вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».