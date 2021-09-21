Собянин дал имя Лужкова парку «Садовники» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя бывшего градоначальника Юрия Лужкова столичному парку «Садовники», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

«Парк «Садовники», расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование «Парк имени Ю. М. Лужкова», - сообщили в пресс-службе.

Такое решение приняли после обращения некоммерческой организации «Фонд Юрия Лужкова». Организация возьмет на себя часть забот по благоустройству парка.

Парк находится в Нагорном районе на юге Москвы между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширским шоссе. Он появился в 1989 году.

Юрий Лужков руководил Москвой более 18 лет — с 1992 по 2010 год. Бывший мэр скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что власти Москвы отказались присваивать одной из улиц имя Лужкова.

В департаменте культурного наследия Москвы напомнили, что присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, россиян и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц. Исключение составляет случай, когда такое присвоение рекомендовано президентом России или мэром Москвы. Таким образом, переименование улицы возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня смерти Лужкова, то есть после 10 декабря 2029 года.