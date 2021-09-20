Киселев выздоровел после коронавируса

Журналист Дмитрий Киселев, госпитализированный из-за коронавирусной инфекции в начале сентября, выздоровел. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня пришел отрицательный ПЦР! Спасибо врачам и сестрам 52 больницы и всем, кто поддерживал меня эти две недели», — поделился он.

7 сентября стало известно, что ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 24» Дмитрий Киселев был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Первым симптомом был сухой кашель, затем поднялась до 38 градусов температура, и стало тяжело дышать. В публикации утверждается, что ПЦР-тест не показал положительный результат, и Киселев работал, пока не развилась двусторонняя пневмония — у него поражено от 25% до 50% легких.

Ранее журналист рассказывал, что он чувствует себя хорошо, а болезнь протекает в щадящем режиме. Он подчеркнул, что если бы не вакцинировался, то попал бы в реанимацию.