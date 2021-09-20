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Вильфанд спрогнозировал холод и дождь в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет плохая погода, причем количество осадков подсчитать будет сложно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что дождь будет ощущаться сильным из-за холода, а скорость ветра достигнет 18 м/с.

«Холодно настолько, что температура будет на три-четыре градуса ниже нормы. Будет довольно монотонный дождь, правда, с некоторыми перерывами, но усиливаясь… Впечатления холодного дождя, сильного дождя будут усугублять ощущение непогоды», — отметил Вильфанд.

По его словам, в целом погода в столичном регионе будет крайне некомфортной.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в столице в ближайшие дни. А в понедельник она будет сопровождаться сильным дождем, которого не было в Москве в день 20 сентября больше 73 лет.

Тишковец отметил, что в Подмосковье самое большое количество осадков прогнозируется в Ступинском, Наро-Фоминском, Серпуховском и Можайском районах (от 18 до 21 миллиметра).

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