Беременная женщина и подросток находились в рухнувшем в пропасть в Крыму автомобиле

Внутри рухнувшего в пропасть автомобиля в Крыму находились беременная женщина и 13-летний подросток. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии в Крыму.

«В салоне автотранспорта находились четыре пассажира, среди которых 13-летний подросток и беременная женщина», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель, управлявший машиной, не справился с управлением. Как уточнили в МВД, дорога была мокрой от дождя, что и привело к аварии. Машина сорвалась с высоты примерно 200 метров.

В Крыму автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался с обрыва. По последним данным, в машине находились трое взрослых и один несовершеннолетний. В МЧС уточнили, что все они живы и находятся в сознании. Пострадавших доставили в больницу в Ялте. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают спасатели.