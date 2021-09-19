Стали известны подробности падения в обрыв машины в Крыму

Водитель, управлявший машиной, которая упала с горы неподалеку от крымского поселка Форос, не справился с управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Как уточнили в ведомстве, дорога была мокрой от дождя, что и привело к аварии.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге Гончарное-Ялта (13 км), на горной дороге (серпантин) в условиях мокрого дорожного покрытия, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль выехал за пределы проезжей части, после чего машина сорвалась в обрыв (примерно 2 км)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Крыму автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался с обрыва. По последним данным, в машине находились трое взрослых и один несовершеннолетний. В МЧС уточнили, что все они живы и находятся в сознании. Пострадавших доставили в больницу в Ялте. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают спасатели.