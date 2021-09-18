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Самолет на рейсе Пекин--Париж вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в салоне

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Air France

Самолет французской авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF393 Пекин — Париж, вернулся в аэропорт Пекин Шоуду, так как в салоне произошло возгорание, сообщает портал cnBeta.

Судя по заявлениям многих пассажиров и пользователей соцсетей, в самолете были слышны «необычные шумы» во время набора высоты, причем звук был очень громким. Позже люди услышали громкий «хлопок», в салоне появились хлопья и сильный запах гари. Рейс AF393 совершался на Боинге 777-328, которому было 13,5 лет.

По предварительным данным, возгорание произошло в задней части салона — там пассажиры расстегнули ремни безопасности и побежали вперед, некоторые женщины даже не успели надеть обувь.

В результате ЧП сгорели некоторые сиденья, была повреждена нижняя часть стены кабины и некоторые иллюминаторы.

«В настоящее время авиакомпания не объяснила причину аварии. Большинство на самолете — это иностранные студенты, и каждый сталкивается с проблемой последующих пересадок рейсов. Я надеюсь, что авиакомпания сможет быстро предложить дальнейшие решения», — заявил один из пассажиров.

Ранее cледовавший из Йошкар-Олы в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. На борту находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших среди них нет.

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