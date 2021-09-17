В России создали тест-систему, позволяющую обнаружить коронавирус в любых биожидкостях

Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему, позволяющую обнаружить РНК SARS-CoV-2 в плазме крови, мокроте и других биологических жидкостях, сообщает газета «Известия».

«Универсальный набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения вирусных частиц не только в мазках со слизистой оболочки носо- и ротоглотки, как при стандартном тесте, но и в мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, плазме крови, фекалиях, ректальных мазках и аутопсийном материале (получают при вскрытии тел умерших)», — говорится в сообщении.

Также она поможет определить наличие вируса в объектах окружающей среды: концентратах образцов воды или смывов с объектов. Отмечается, что это одна из первых подобных тест-систем в мире, основанная на ПЦР. Как пояснил изданию заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, прежде всего она предназначена для обнаружения бессимптомных и малосимптомных носителей коронавируса в очагах инфекции.

Ранее сообщалось, что специалисты множества медицинских учреждений и стартапов разрабатывают умные туалеты, которые могут считывать показатели здоровья и диагностировать различные заболевания, включая COVID-19. Устройства смогут выявлять первые симптомы желудочно-кишечных заболеваний, фиксировать уровень артериального давления или нехватку витаминов и микроэлементов. Врачи уже давно используют образцы кала и мочи для определения состояния здоровья людей, но в последние годы врачам удалось установить больше взаимосвязей между микрофлорой кишечника и мочевыделительной системы и самочувствием человека.