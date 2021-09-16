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В США почти каждый 500-й житель умер от коронавируса

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Neil Hall/Pool via AP

Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения коронавирусом, свидетельствуют статистические данные о заболеваемости в стране, которые приводит телеканал CNN.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 666 607 летальных исходов из-за последствий коронавируса. За последнюю неделю каждый день в стране в среднем регистрировалось более 152 300 новых случаев COVID-19.

Численность же населения в США, по данным американского Бюро переписи населения на апрель 2020 года, составила 331,4 млн человек. Количество летальных исходов каждый день в течение недели составило 1805. Таким образом, передает CNN, каждый 500-й летальный исход в США является следствием заболеваемости коронавирусом.

Всего же число заболевших COVID-19 в США с начала пандемии превысило 41,5 млн. США по-прежнему занимают первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый план, расширяющий масштабы вакцинации от коронавируса. Согласно ему, обязательной вакцинации подлежат все госслужащие.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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