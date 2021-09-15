Подозреваемого в убийстве девочки под Орлом ранее задерживали за сексуальное насилие над ребенком

Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области, ранее задерживался по подозрению в сексуальном насилии над другим ребенком. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетнему), и сейчас находится под стражей», — сказала представитель ведомства.

По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, мужчина проживал по соседству с ребенком, чей труп обнаружили сегодня следователи.

Девятилетнюю девочку нашли в подвале дома в селе Казарь Орловской области. Она числилась пропавшей с которая пропала 18 июня 2021 года. Сейчас проводится осмотр места происшествия, планируется сделать медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

7 сентября в городе Киселевск в Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Подозреваемого в похищении детей Виктора Пестерникова задержали. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. В Следственном комитет России завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).