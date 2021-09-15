Самолет из Йошкар-Олы в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

Самолет, следовавший из Йошкар-Олы в Москву вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя, началась проверка, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, инцидент произошел с воздушным судном CRJ-100, который принадлежит авиакомпании «Руслайн». Самолет вернулся в аэропорт вылета в штатном режиме. На борту находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших среди них нет. Сообщений о повреждении самолета также не поступало.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехала следственно-оперативная группа.

12 сентября самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по направлению «Москва-Новосибирск», совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технической неисправности.

На борту находились 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших не было, воздушное судно повреждений так же не получило.