От гениальности до безумия: карьера и личная жизнь Канье Уэста

Американского рэпера Канье Уэста называют одним из самых влиятельных артистов XXI века. На его счету 12 альбомов, 24 «Грэмми», а в 2025 году он вернул себе статус миллиардера. У исполнителя скандальная репутация, однако он собирает полные залы на своих концертах. 8 июня ему исполняется 49 лет. Как развивалась карьера Канье Уэста, правда ли он перепел хит Юрия Шатунова «Седая ночь», и что известно о его личной жизни — в материале «Газеты.Ru».

Где прошло детство Канье Уэста

Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, штат Джорджия (США). Его родители принадлежали к образованному среднему классу: отец Рэй Уэст был фотожурналистом, а мать Донда Уэст — профессором английского языка. Когда Канье было три года, родители развелись, и он переехал с матерью в Чикаго.

Мать исполнителя оказала решающее влияние на формирование его личности. Будучи педагогом, Донда Уэст развивала творческие способности сына и верила в его исключительность. В дальнейшем она оставила академическую карьеру, чтобы стать личным менеджером Канье. Ее не стало 10 ноября 2007 года в возрасте 58 лет из-за осложнений после пластической операции за день до смерти она сделала липосакцию и операцию по уменьшению груди, что привело к остановке сердца — утрата сильно повлияла на рэпера, который всегда был очень близок с матерью.

Кстати В 2009 году губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подписал закон, известный как «Закон Донды Уэст», который требует обязательного медицинского обследования перед проведением плановых косметических операций.

PLANET PHOTOS/Global Look Press

Образование и первые шаги в музыке

Мать заметила интерес Канье к рисованию и музыке, когда он учился в третьем классе. В то время мальчик уже начал читать рэп, а в седьмом классе — создавать инструменталы, которые позже продавал другим музыкантам.

Уэст не сразу определился с профессией. Он рассказывал, что хотел создавать музыку для видеоигр. У него была и тяга к рисованию. После окончания школы Канье поступил в Американскую академию искусств, но затем перешел в Государственный университет Чикаго, где изучал английский язык. Но Уэст бросил учебу, чтобы больше времени уделять музыке, что очень огорчило его мать, которая работала в этом же вузе. Позже Донда изменила позицию, убедившись в правильности выбора сына.

«Мне всю жизнь вбивали в голову, что колледж — это билет в хорошую жизнь… Но некоторые карьеры не требуют обучения в колледже. Канье, чтобы создать альбом The College Dropout, было необходимо иметь силу воли, а не идти по пути, предложенному обществом», — говорила она.

В 13 лет Канье написал композицию Green Eggs and Ham, вдохновленную книгой детского писателя Доктора Сьюза «Зеленые яйца и ветчина». Он уговорил мать оплатить запись в студии.

Первым серьезным шагом Канье в музыкальной индустрии стала работа на чикагского продюсера No I.D., который стал его наставником. В конце 1990-х Уэст переехал в Нью-Йорк, работал на студии и сочинял биты для других артистов. Прорывом стала работа над альбомом американского рэпера Jay-Z The Blueprint (2001). Мелодичный, насыщенный семплами звук принес ему известность в музыкальных кругах. Сам Jay-Z назвал тогда Канье «гением».

Канье Уэст и Jay-Z, 2011 год Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS/Global Look Press

Как Канье Уэст стал рэпером

Несмотря на успешные продюсерские проекты, Канье мечтал стать рэпером. Но лейблы долго отказывались воспринимать его как сольного исполнителя: студенческий образ и отсутствие «уличного» прошлого не вписывались в гангста-рэп начала 2000-х.

В 2002 году Уэст попал в серьезную аварию — он заснул за рулем, возвращаясь из студии в Лос-Анджелесе. Челюсть Канье была раздроблена, на нее наложили проволочную шину. Всего через две недели, с незажившей челюстью, он записал сингл Through the Wire в переводе с английского «через проволоку или шину», где читал рэп через стиснутые зубы. Трек, полный жизнелюбия и воли, привлек огромное внимание. Тогда же артист заявил о работе над дебютным альбомом. По его словам, творческий процесс стал лучшим «лекарством» и отвлекал от боли.

* Дебютный альбом Уэста The College Dropout вышел в 2004 году. Пластинка сразу же заняла вторую строчку в чарте Billboard 200, за первую неделю было продано около 500 тысяч экземпляров. Альбом трижды стал платиновым и принес Канье три премии «Грэмми».

* Спустя год рэп-исполнитель выпустил альбом Late Registration, который превзошел успех его дебютной пластинки. За первую неделю он разошелся тиражом в 860 тысяч экземпляров.

* На написание третьего альбома Канье вдохновили совместные гастроли с группой U2 рок-коллектив из Дублина, завоевавший 22 премии «Грэмми». Музыкант захотел создать песни, подходящие для выступлений на больших стадионах. В 2007 году вышел его альбом Graduation — релиз состоялся в один день с пластинкой Curtis рэпера 50 Cent. Незадолго до этого 50 Cent пообещал завершить сольную карьеру, если продажи альбома Канье будут выше (впоследствии он назвал это маркетинговым ходом). Graduation одержал в этом противостоянии победу — за неделю было продано 957 тыс. экземпляров, а у Curtis — 691 тыс.

* Четвертый альбом Уэста 808s & Heartbreak, который вышел в 2008 году, отличался от его предыдущих работ. Песни были написаны в жанре электропопа, артист отказался от чтения рэпа в пользу вокала. Изменения произошли не просто так. В 2007 году умерла мать исполнителя, а через несколько месяцев он поссорился с невестой Алексис Файфер, с которой потом расстался. Темы одиночества, отчуждения и утраченной любви стали главными в пластинке артиста. Но ей не удалось повторить успех предыдущих альбомов.

* Над пятым альбомом My Beautiful Dark Twisted Fantasy Канье работал практически круглосуточно на Гавайях. В его создании ему помогали друзья-музыканты: Jay-Z, Kid Cudi, Ники Минаж и другие. Исполнитель представил пластинку публике в 2010 году, и она получила восторженные отзывы критиков. The New York Times назвал альбом «феноменальным», The Washington Post — «шедевром», а The Independent — «ярчайшим, наиболее грандиозным альбомом в жанре поп-музыки за последние годы».

* В 2011 году Канье выпустил совместно с Jay-Z альбом Watch the Throne.

* В Париже Уэст записал шестую пластинку Yeezus с целью «разрушить коммерческую музыку». В ней он совместил несколько жанров. Альбом вышел в 2013 году.

* Продолжил линию экспериментаторства рэпер и в своем следующем альбоме The Life of Pablo, который увидел свет в 2016 году.

* Восьмой студийный альбом исполнителя под названием Ye был выпущен в 2018 году.

* В 2019 году Уэст представил пластинку JESUS IS KING. Концептуальный альбом, ознаменовавший полный переход Уэста к госпел-музыке и христианской тематике после серии «Воскресных служб»еженедельных выступлений-перформансов в стиле госпел, это были не традиционные церковные службы, а часовые концерты с большим хором, где переосмысливались песни самого Канье и других артистов в духовном ключе. Он возглавил помимо чартов хип-хоп музыки также христианские чарты.

* Десятый альбом Donda артист посвятил своей матери. Интересно, что рэпер использовал ее голос – она зачитывала текст Sound of da Police рэпера KRS-one. Пластинка вышла в августе 2021 года, и, как уверял Уэст, она была выпущена досрочно и без его одобрения.

К слову В 2021 году Канье Уэст официально сменил имя на Йе (Ye), отказавшись от фамилии и второго имени по «личным причинам». Позже артист говорил, что выбрал имя из-за его библейского значения (слово «ye» в старых английских переводах Библии употребляется в значении современного you –– «ты» или «вы»). В 2025 году в СМИ появилась информация, что он снова сменил имя на «Йе Йе», но представитель рэпера официально опроверг эти слухи, объяснив путаницу ошибкой заполнения онлайн-формы, где в полях «имя» и «фамилия» пришлось указать одно и то же.

Канье Уэст с матерью PLANET PHOTOS/Global Look Press

* В 2024 году Канье анонсировал пластинку Vultures (совместно с Ty Dolla $ign), которая впоследствии вышла в двух частях в феврале и августе 2024 года.

* В 2025 году артист планировал выпустить пластинку In a Perfect World, в котором, по слухам, должно было быть множество антисемитских песен. Позже Уэст заявлял, что не хочет иметь ничего общего с этими композициями, и альбом в итоге не выйдет.

Канье Уэст и песня Шатунова «Седая ночь»

В начале апреля 2026 года музыкант впервые за пять лет дал крупный концерт в США в честь выхода нового альбома Bully. Выступление состоялось на SoFi Stadium в Лос-Анджелесе. Однако в соцсетях завирусилась не долгожданная пластинка Йе, а кавер на песню Юрия Шатунова «Седая ночь», который якобы исполняет Уэст. Композиция понравилась и российским, и зарубежным пользователям соцсетей. Трек получил название Silver Night, и за считанные дни не только набрал миллионы просмотров, но и возглавил мировой чарт Shazam.

Как оказалось, автор произведения August Septemberov создал песню при помощи искусственного интеллекта. Создатель ролика захотел соединить два совершенно разных мира и поколения.

Личная жизнь Канье Уэста

С 2002 года Канье Уэст встречался с дизайнером Алексис Файфер. Пара обручилась в 2006 году, но в 2008 году они расстались.

После у звезды два года были отношения с американской моделью Эмбер Роуз. По ее словам, после разрыва рэпер унижал ее, называл «проституткой» в треках.

Канье Уэст и Эмбер Роуз, 2009 год Dan Herrick/ZUMAPRESS/Global Look Press

Брак с Ким Кардашьян

В 2012 году рэпер начал встречаться со звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян. Музыкант сделал предложение в день 33-летия возлюбленной — на стадионе AT&T-парк в Сан-Франциско. Их свадьба состоялась 24 мая 2014 года во Флоренции.

Мне говорили: «ты не можешь быть с ней, она – звезда реалити-шоу, она погубит твою карьеру». А я ответил: «мне все равно, потому что люблю ее». Канье Уэст рэпер, музыкант, дизайнер

Канье Уэст и Ким Кардашьян в рекламе MTV VMA, 2012 год PLANET PHOTOS/Global Look Press

Еще до официального брака у Ким и Канье родилась дочь Норт (Нори) в 2013 году, а в 2015 году сын Сейнт. В 2018 году у пары появился третий ребенок — дочь Чикаго. Звезды не скрывали, что девочку родила суррогатная мать.

Интересно Рэпер щедр на подарки. По некоторым данным, Ким Кардашьян в качестве презента перед свадьбой получила от жениха 10 ресторанов Burger King, расположенных в Европе.

Тревожные слухи о проблемах в отношениях супругов появились в 2018 году, когда у Канье случилось очередное обострение биполярного расстройства. СМИ писали, что семейство Кардашьян-Уэст переживает непростой период. Со временем все нормализовалось — в 2019 году у пары родился сын Псалм, и фанаты были уверены, что звездный союз точно не распадется. Но идиллия длилась недолго. Летом 2020 года рэпер опубликовал серию постов, в которых обвинил жену в попытке отправить его в психиатрическую лечебницу, оскорбил ее мать Крис Дженнер и заявил о желании развестись. Позже исполнитель извинился за свои слова, а его жена попросила публику лояльнее относиться к психическому состоянию мужа.

«Он яркий, но сложный человек, на которого давит не только артистизм и чернокожее происхождение, но и боль от смерти матери. Ему приходится справляться с давлением и изоляцией, осложненными его биполярным расстройством. Те, кто знают его сердце и понимают слова, иногда совсем не согласны с его намерениями. Жизнь с биполярным расстройством не преуменьшает и не сводит на нет его мечты и креативные идеи, какими бы большими или недостижимыми они не казались. Это часть его гения и многие его большие мечты исполнились, чему мы все были свидетелями», — писала Кардашьян.

Чтобы разобраться с проблемами в браке, Ким и Канье с четырьмя детьми отправились на частный остров в Карибском море. По слухам, звезда реалити-шоу позвала туда пастора, который когда-то венчал ее с мужем. Священник был близким другом рэпера и мог помочь успокоить его в случае вспышек гнева.

После поездки Уэст устроил сюрприз супруге в честь ее 40-летия, пригласив Ким в дом под предлогом съемок. На самом деле жену музыканта там ждали друзья и родственники.

Но все попытки пары сохранить брак не увенчались успехом. В феврале 2021 года Ким подала на развод.

Канье Уэст в Yeezy Boost 700 и Ким Кардашьян, 2019 год AdMedia/Global Look Press

Канье и Ким официально развели в марте 2022 года. Экс-супруги получили совместную опеку над детьми, Уэста обязали выплачивать бывшей жене по $200 тысяч ежемесячно, а также взять на себя половину расходов на учебу детей и их охрану.

В январе 2022 года американская актриса Джулия Фокс сообщила об отношениях с рэпером, но через месяц они расстались.

«Я очень сожалею об этих отношениях. Я ненавижу их! Роман продлился всего несколько недель, но будет преследовать меня всю жизнь», — говорила она.

В интервью Фокс заявила, что у них с рэпером не было интимной близости.

Evan Agostini/Richard Shotwell/AP

Брак с Бьянкой Цензори

Вскоре после официального развода с Ким Кардашьян, в декабре 2022 года, рэпер неожиданно женился на сотруднице своего бренда Yeezy, архитекторе и фотомодели Бьянке Цензори. Тайная свадебная церемония прошла в Калифорнии. Брак артиста активно обсуждался в СМИ — поводом стали появления Бьянки на публике в эпатажных нарядах.

Особенно шокировал общественность ее выход в свет на церемонии вручения «Грэмми» в 2025 году — супруга рэпера предстала на ковровой дорожке в шубе, но после сняла ее и осталась в «голом» платье, под которым не было нижнего белья. В дальнейшем Бьянка еще множество раз удивляла публику своими образами.

Интересно Инсайдеры утверждали, что Канье якобы платит жене за появление на публике в обнаженном виде. По их словам, за время в браке с рэпером Бьянка, предположительно, заработала около 3 млн долларов.

Первые слухи о проблемах в отношениях пары появились в конце 2023 года. Зарубежные таблоиды писали, что пара рассталась. Рэпер якобы планировал переехать в Токио и оформить развод, а Бьянка улетела к семье в Австралию. Но позже их заметили вместе в столице Японии.

В начале 2025 года, после скандального появления Бьянки на премии «Грэмми» крупные американские издания писали, что девушка «сыта по горло» и пара действительно готовится к юридическому расторжению брака. Источники также сообщали о панических атаках Цензори из-за поведения Уэста. Вскоре после этого исполнитель выпустил песню BIANCA, в которой умолял жену вернуться.

По данным издания People, Цензори несколько раз хотела развестись с Канье в 2025 году. Девушке регулярно приходилось подстраиваться под переменчивое поведение мужа и терпеть его маниакальные эпизоды. Несмотря на это, пара официально не объявляла о разводе — супруги продолжают появляться вместе на публике. Представитель пары неоднократно опровергал слухи о расставании, называя их «таблоидными сплетнями».

Позже рэпер признался, что пережил тяжелый четырехмесячный маниакальный эпизод, за которым последовала глубокая депрессия из-за неправильно подобранных лекарств. По слухам, Бьянка убедила мужа обратиться за помощью и отправиться в реабилитационный центр в Швейцарию. Друзья пары говорили, что к тому моменту Цензори была окончательно готова уйти от мужа. Но артисту помогла терапия — врачи сумели подобрать препараты без эффекта «зомбирования».

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми», 3 февраля 2025 года Daniel Cole/Reuters

Империя моды Канье Уэста

Будучи известным музыкантом, Канье Уэст заинтересовался модой и захотел создать свой бренд одежды. Путь в этой индустрии он начал в 2005 году с создания бренда Pastelle. Но в 2009 году рэпер начал сотрудничать с Nike и объявил о закрытии своей линии. В том же году вышли Nike Air Yeezy — они стали первыми в истории «рэперскими» кроссовками, за которыми люди выстраивались в очереди. Коллекционеры по-прежнему считают их «святым граалем» сникер-культуры. Кроссовки Nike Air Yeezy 1, в которых Уэст выступал на «Грэмми» в 2008 году, были проданы на аукционе Sotheby's в 2021 году за рекордные $1,8 млн. Параллельно была представлена созданная Уэстом обувь для Louis Vuitton. Еще рэпер сотрудничал с итальянским дизайнером обуви Джузеппе Занотти и японским брендом BAPE.

В 2012 году успех закрепила модель Air Yeezy II. Сотрудничество с Nike завершилось в конце 2013 года из-за разногласий по роялти: компания отказалась платить Уэсту процент с продаж, мотивируя это тем, что он не профессиональный спортсмен. Тогда рэпер начал работать с Adidas. Результатом коллаборации стали кроссовки Yeezy Boost 750 и линейка одежды Yeezy Season 1.

Долгосрочная коллаборация бренда Yeezy с Adidas продолжалась до 2022 года. Компания решила разорвать сотрудничество с Канье из-за его антисемитских высказываний. Кроме того, с ним расторгли договоры Balenciaga и Gap.

После этого бренд перешел в статус полностью независимого. Йе начал самостоятельно продавать свою продукцию (например, Yeezy Pods) через собственный сайт без участия крупных корпораций.

В декабре 2023 года главным дизайнером бренда Уэста стал Гоша Рубчинский. В 2024 году они выпустили коллекцию под названием «Черные псы». Но Рубчинский покинул пост в 2025 году после серии антисемитских высказываний звезды.

К слову Канье стал первым не спортсменом, получившим именную линию обуви в Nike.

Канье Уэст и политика

Поддержка Дональда Трампа и визит в Овальный кабинет

Политический поворот в жизни Уэста произошел в 2018 году. Артист, чья аудитория традиционно считалась либеральной, начал открыто выражать поддержку республиканцу Дональду Трампу. Канье появлялся на публике в красной кепке с лозунгом кампании Трампа Make America Great Again (MAGA)«Сделаем Америку вновь великой!». В октябре 2018 года Уэст посетил Овальный кабинет Белого дома. Во время встречи, которая транслировалась в прямом эфире, он выступил с эмоциональной речью, затронув вопросы психического здоровья, промышленного дизайна и тюремной реформы. Этот визит и последующие заявления раскололи его поклонников и вызвали критику со стороны многих коллег по индустрии.

Президентская кампания 2020 года

Летом 2020 года Канье Уэст официально объявил о своем участии в президентских выборах в США как независимый кандидат. Его кампания была охарактеризована как хаотичная: музыкант пропустил сроки регистрации во многих штатах, а программа носила общий характер. На митингах Уэст часто говорил о вере, абортах и своих личных переживаниях, порой со слезами на глазах. Его выдвижение многими рассматривалось как попытка отнять голоса у основного кандидата от демократов Джо Байдена, хотя сам артист это отрицал. В конечном итоге он смог попасть в бюллетени лишь в 12 штатах и набрал около 70 000 голосов.

Seth Wenig/AP

Позиция по отношению к России

Канье Уэст неоднократно высказывал позитивное отношение к России. В 2018 году в интервью он заявил:

«Когда вы слышите про Трампа и Россию, они говорят: «Россия, Россия, Россия». Я говорю: «Россия, Россия, Россия, давайте подружимся с Россией. Мы — братья».

Он также опубликовал у себя в соцсетях фотографию президента Владимира Путина с подписью «Правило номер один: слушать Канье». Кадр был сделан в 2016 году, когда Путин встречался с представителями сборной России по дзюдо.

После начала Специальной военной операции (СВО) в 2022 году Уэст не присоединился к публичным осуждениям России — это выделяло его на фоне большинства западных знаменитостей.

В июне 2024 года Канье Уэст посетил Россию: рэпер прилетел в Москву на частном самолете поздравить друга, дизайнера Гошу Рубчинского с юбилеем. Он гулял, отдыхал и катался на яхте по Москве-реке. Никаких концертов во время этого визита не планировал.

Скандалы с участием рэпера

Канье Уэст на премии «Грэмми», 2 февраля 2025 года Javier Rojas/Global Look Press

* Срыв выступления Тейлор Свифт — 2009 год. Во время вручения наград MTV VMA Уэст выбежал на сцену, отобрал микрофон у победительницы Тейлор Свифт и заявил, что награда должна была достаться Бейонсе. Этот поступок вызвал волну осуждения, а президент США Барак Обама назвал Уэста в частной беседе «ослом».

* Заявление о том, что «рабство было выбором» — 2018 год. В интервью Канье шокировал публику, заявив, что четыреста лет рабства выглядели как «выбор» афроамериканцев. Это высказывание было расценено как глубоко оскорбительное и исторически невежественное, что привело к очередной волне критики.

* Показ Yeezy с лозунгом «White Lives Matter» — 2022 год. На Неделе моды в Париже модели бренда Канье Уэста вышли в футболках с провокационным слоганом, используемым ультраправыми группами. Поступок звезды посчитали расистской выходкой, направленной против движения Black Lives Matter.

* Антисемитские высказывания в соцсетях и интервью — 2022 год. Уэст опубликовал серию антисемитских постов в Twitter (сейчас соцсеть X), а в интервью заявил, что «видит хорошее» в Гитлере. Это стало точкой невозврата: с ним разорвали контракты Adidas, Gap и другие бренды, а его состояние сократилось на миллионы долларов.

Я нацист... Я люблю Гитлера... Я могу говорить «еврей» столько, сколько хочу, я могу говорить «Гитлер» столько, сколько хочу. Канье Уэст рэпер, музыкант, дизайнер

* В марте 2023 года рэпер резко сменил риторику, заявив, что «заново полюбил евреев» после фильма с Джоной Хиллом, но позже снова обвинял евреев в контроле над индустрией.

Интересно В январе 2024 года Канье Уэст вызвал ажиотаж в соцсетях фото с серебристой улыбкой. Daily Mail сообщила, что он якобы удалил все зубы и заменил их титановыми имплантатами за $850 тыс., созданными доктором Коннелли и Наоки Хаяши. По другим данным, Уэст установил не импланты, а несъемные протезы (гриллзы) — накладки на существующие зубы. Они изготовлены из сплава драгоценных металлов, включая титан и платину.

* Уэста также обвиняли в стычках с папарацци, избиении и домогательствах. В июне 2024 года против него был подан иск за травлю сотрудников и удержание зарплаты.

* Весной 2026 года в Лондоне отменили фестиваль с участием исполнителя. Причиной стал запрет на въезд Канье в Великобританию из-за его антисемитских высказываний.