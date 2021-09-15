Главу обслуживающей компании арестовали после взрыва газа в Ногинске

Суд отправил под домашний арест генерального директора компании, которая занималась обслуживанием газового оборудования дома в Ногинске, где произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Его обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в рамках договора, заключенного с собственниками двух квартир, подозреваемый не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования. Это обстоятельство и другие факторы в дальнейшем привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома.

8 сентября произошел взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали свыше 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек, их тела извлекли из-под завалов дома. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур.