«Европа платит по полной». Трамп объяснил, как Украина может получить американские истребители

Трамп сообщил, что ЕС может передать Киеву купленные у США истребители

Президент США Дональд Трамп допустил, что страны Европы могут отдавать Украине американские истребители и другое оружие, которые сами же и покупают. Он подчеркнул, что ЕС платит «полную стоимость» и может делать с вооружением, что угодно. Однако закрыть потребности Европы и Украины в дефицитных ракетах-перехватчиках к системам Patriot Вашингтон пока не может. Трамп уточнил, что Штаты сами сейчас нуждаются в них. На этом фоне ЕС «отчаянно ищет» такие боеприпасы для Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Европейские страны могут передавать Украине американские истребители, которые Соединенные Штаты продали Евросоюзу, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я не отдаю его [оружие] Украине, я даю его Европейскому союзу <…> Мы продаем боеприпасы, продаем истребители, продаем все Евросоюзу, и они делают с ним, что хотят, например, передают Украине»,

— сказал он в интервью американскому телеведущему Уэйну Эллину Руту.

Глава Белого дома обратил внимание, что Вашингтон поставляет вооружение европейским партнером за полную стоимость.

«У них есть деньги, и они платят по полной. Платят полную стоимость», — подчеркнул он.

Сейчас американская сторона на безвозмездной основе снабжает Киев только разведывательной информацией . По данным The Atlantic, такие сведения содержат пакеты целеуказания, которые используются для нанесения ударов по позициям российских войск и объектам энергетического комплекса России.

6 августа Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме упрекнул экс-президента Джо Байдена в «совершенно бесплатной» передаче Украине «огромного количества оружия» на сумму $300 млрд.

Украина в ходе военного конфликта с Россией уже получала американские истребители F-16. Первые партии самолетов были переданы европейскими странами НАТО летом 2024 года. Также Вашингтон снабжал украинскую армию своими танками M1A1 Abrams и реактивными системами залпового огня M142 HIMARS.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, ВСУ получили, в частности, баллистические ракеты ATACMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, ручные противотанковые ракетные системы Javelin, боевые машины пехоты M2 Bradley, бронеавтомобили HMMWV, бронетранспортеры Stryker и М113.

И, конечно, Киеву предоставляли американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и перехватчики к ним. В настоящее время Украина испытывает серьезный дефицит этой системы противовоздушной обороны.

Однако, как недавно уточнил Трамп, сейчас США сами нуждаются в ракетах большой дальности, а также в перехватчиках для комплексов Patriot.

«Нам они тоже нужны», — говорил он.

Администрация Трампа пытается добиться от военных подрядчиков ускорить производство перехватчиков.

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«Отчаянные поиски»

На фоне острой нехватки ракет к системам Patriot страны Европы «отчаянно ищут» новые перехватчики для Украины, сообщает Politico. По информации издания, Киев нуждается в сотнях таких ракет.

Германия, входящая в число главных поставщиков вооружения для ВСУ, уже снабдила Украину комплексами Patriot и боеприпасами к ним. Сейчас немецкое руководство вынуждено искать баланс «между все более насущными потребностями Киева и минимальными запасами, необходимыми для защиты Германии и выполнения обязательств перед НАТО».

Аналогичную дилемму решают и другие государства Европы, выбирая между укреплением украинской ПВО и защитой собственных воздушных рубежей.

«Мы действительно достигли предела своих возможностей. Мы также должны обеспечить собственную защиту»,

— признался немецкий бригадный генерал Юрген Шредль.

В связи с этим Германия совместно со странами Северной Европы обратилась к остальным европейским государствам с призывом провести ревизию своих ресурсов и определить, какое еще вооружение и финансовую помощь они способны выделить Украине до начала зимы.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Запуск производства Patriot на Украине в краткосрочной перспективе тоже не решит проблему , поскольку такой процесс может занять годы, подчеркнула Financial Times. Трамп вообще сомневается в целесообразности предоставления Киеву соответствующего лицензионного соглашения.

К тому же против предоставления Украине лицензии выступают американские военно-промышленные гиганты Lockheed Martin и Raytheon. Как сообщает The Atlantic, компании объясняют свою позицию рисками кражи интеллектуальной собственности и передачи секретных технологий. Однако их главный мотив — опасения перед высокой конкуренцией, поскольку себестоимость сборки этих систем ПВО на украинской территории может оказаться значительно ниже, чем в США.