«Жест доброй воли»: Россия отпустила осужденного экс-морпеха США Гилмана

Москва по просьбе США освободила осужденного в России экс-морпеха Роберта Гилмана. Как утверждает Reuters, указ о его помиловании подписал президент Владимир Путин. Источники агентства сообщили, что обмена заключенными для освобождения американца не потребовалось — чиновники США назвали решение России «жестом доброй воли». Президент США Дональд Трамп уже подтвердил освобождение Гилмана и заявил, что Вашингтон ценит этот шаг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия освободила осужденного экс-морпеха США Роберта Гилмана. Указ о его помиловании подписал президент Владимир Путин. Об этом со ссылкой на источники сообщило Reuters.

По данным агентства, Гилмана освободили по гуманитарным основаниям. Как уточнили официальные лица США, решение стало результатом переговоров между Москвой и Вашингтоном. Для него не потребовалось обмена заключенными. Американская сторона назвала освобождение экс-морпеха «жестом доброй воли». Это уже подтвердил президент США Дональд Трамп.

«После моих обсуждений с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его, в частности из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение, как и тот факт, что Россия не просила об освобождениях взамен», — подчеркнул глава Белого дома.

На момент публикации материала Reuters Гилман находился на борту самолета Госдепартамента США, следовавшего в Вашингтон. Вместе с ним летит его мать, а состояние мужчины контролируют четыре врача.

«Учитывая все обстоятельства, он, похоже, находится в хорошей форме», — рассказал Reuters американский чиновник, который беседовал с Гилманом.

Агентство уточнило, что после возвращения мужчины в США его планируют отправить на лечение и реабилитацию в Техас.

Вашингтон просил об освобождении

7 августа Reuters сообщало, что инициатором освобождения Гилмана стал Вашингтон. По данным агентства, вопрос об этом на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял госсекретарь США Марко Рубио.

«Источник, говоривший на условиях анонимности в связи с деликатностью вопроса, заявил, что ему неизвестен ответ Лаврова», — отметило агентство.

По словам директора по стратегии правозащитной группы Global Reach, представляющей интересы семьи Гилмана, Эрика Лесбона, в последние месяцы состояние Гилмана резко ухудшилось. В начале июня стало известно, что американца госпитализировали. Однако уже в конце июня, как писало Reuters, мужчину перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской больницы в Воронеже из-за диссоциативного ступора. Близки Гилмана утверждали, что он находился при смерти: не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд.

В чем Гилмана обвиняли в России

В России Роберт Гилман был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Первый свой срок он получил еще в 2022 году — тогда американец ударил полицейского в отделении на вокзале Воронежа после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. Несмотря на то, что Гилман извинился перед правоохранителем и Россией, а также заявил, что считает срок слишком серьезным, он получил 4,5 года лишения свободы.

Позже наказание сократили на год, однако в колонии американец постоянно нарушал порядок и вступал в конфликты с сотрудниками УФСИН. Результатом потасовок с силовиками стали новые разбирательства — Гилмана обвинили в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). В конце 2025 года суд ужесточил экс-морпеху наказания до 10 лет колонии строго режима. А в начале 2026-го Гилман стал фигурантом уже пятого уголовного дела все по той же статье.

По данным Reuters, Белый дом и Госдеп США внимательно следили за судьбой Гилмана и предпринимали попытки для того, чтобы вернуть его на родину. Тем не менее Вашингтон так и не присвоил ему статус «незаконно удерживаемого», хотя родственники экс-морпеха просили власти об этом еще с 2023 года.