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В Екатеринбурге Lamborghini сбил участника СВО. Кадры с места ДТП

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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием фиолетового спорткара Lamborghini Aventador SVJ стоимостью 35 млн рублей. По информации Telegram-канала SHOT, автомобиль зарегистрирован на главу «Русской медной компании», миллиардера из списка Forbes Игоря Алтушкина.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением на улице Отрадной и влетел в фасад местного магазина: машина задела двух мужчин, которые в момент аварии сидели на крыльце. По словам очевидцев, один из пешеходов был участником СВО и передвигался на костылях. Ветерана боевых действий, которого ранее обвиняли в похищении человека, увезли в больницу.

«За рулем находился не собственник авто, был другой человек. Владелец транспортного средства в ДТП участия не принимал», — сообщает E1.Ru.
 
Кто именно сидел за рулем, официально не раскрывается. Ранее спорткаром управлял сын миллиардера — Давид Алтушкин.

Первые минуты после ДТП — в галерее «Газеты.Ru».

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