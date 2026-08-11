Избили до состояния комы. В Москве погиб сооснователь «Эха Петербурга»

В Москве скончался сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин. Мужчина умер в возрасте 61 года в НИИ Склифосовского после нападения. Его спутница Анна Шефнер рассказала, что двое мужчин избили Недоводина 23 июня возле его дома. Бывший медиаменеджер получил тяжелые травмы и впал в кому. Уголовное дело возбудили лишь 7 августа — за три дня до его смерти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин умер 10 августа после избиения в Подмосковье, сообщила публицист, экс-заместитель главного редактора радиостанции Анастасия Миронова. Мужчина лежал в коме в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.

«Умер в реанимации в Склифе, так и не выйдя из комы. <…> Мои соболезнования. Хороший был мужик. Шебутной авантюрист. Всегда фонтанировал идеями и тяжело переносил несправедливость», — написала Миронова в своем блоге в «Дзен».

Информации о дате и месте прощания пока нет.

Недоводина избили ночью 23 июня под окнами его дома. Как рассказала его сожительница Анна Шефнер в беседе с «Ротондой», бывший медиаменеджер вышел на улицу сделать замечание соседу и его приятелю, которые громко шумели. В результате на него набросились с кулаками.

Миронова опубликовала заявление Шефнер на имя руководителя следственного отдела СК России от 29 июня. В нем женщина сообщила, что видела нападение на Недоводина, которого указала как своего «гражданского мужа», из окна.

« Его потащили на проезжаю часть и стали избивать. Моему мужу были нанесены удары в голову и по телу », — говорится в зарегистрированном документе.

Шефнер рассказала, что выбежала на улицу с перцовым баллончиком. Нападавших удалось отогнать, после чего она с Недоводиным укрылась в подъезде. Однако дебоширы бросились вслед за ними.

«Нападающие ломились в подъезд, оскорбляли моего мужа нецензурной бранью и угрожали расправой: «Ты что думаешь, спрятался? Мы тебя добьем».

Нападающих периодически «отпускало», спрашивали, вызвала ли я полицию, затем опять в приступе агрессии кидались на дверь», — отметила она.

Шефнер пишет, что пять раз пыталась вызвать полицейских . Однако сотрудники МВД приехали только после вызова прибывшей бригадой скорой помощи — медиков злоумышленники пропустили в подъезд, уточнила она.

«Без полиции мы не могли выйти из подъезда вместе с представителями СМП из-за неадекватности нападавших», — подчеркнула Шефнер.

Недоводина экстренно доставили в больницу города Видное, а затем перевели в отделение нейрохирургии НИИ Склифосовского . Мужчина впал в кому.

«Состояние крайне тяжелое. Прогнозов вообще никаких. У него куча осложнений: сепсис, абсцесс легкого. За все время он не приходил в сознание», — рассказывала Шефнер 7 августа.

По словам Мироновой, сосед Недоводина некоторое время после нападения еще проживал в квартире в том же доме, но потом переехал. «Его друг, представившийся участником СВО, так и живет, по слухам, в соседнем доме», — написала она. Информация о том, что он участвовал в боевых действиях, официально не подтверждена. Миронова также делает оговорку: «Пока непонятно, правда ли».

Шефнер долгое время добивалась возбуждения уголовного дела и жаловалась на бездействие полицейских . Публицист утверждает, что дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) завели в отделе МВД Видного только 7 августа «после похода семьи к прокурору». Теперь же, в связи со смертью Недоводина, должны переквалифицировать на часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), подчеркнула Миронова. Санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет.

По информации «Ротонды», подозреваемый уже задержан. Но кто именно, не сообщается.

Чем известен Недоводин

Радиостанция «Эхо Петербурга» принадлежала Недоводину и его бывшей супруге Татьяне Кагляк до 2015 года, сообщила Миронова.

«Радиостанция была отдельным юрлицом, Недоводин и Кагляк являлись миноритарными акционерами и владели 49% акций, но по уставу имели право решающего голоса по всем вопросам управления. А сайт «Эхо Петербурга», на котором я и работала редактором (а не на радио), полностью принадлежал Недоводину», — поделилась она.

Недоводин и Кагляк ушли из компании после корпоративного конфликта.

По информации «Ротонды», в последнее время бывший медиаменеджер руководил научно-исследовательской компанией «СМР» и фондом «Живое будущее», который был создан активистами и энтузиастами международного патриотического интернет-проекта «Герои страны».

Радиостанция «Эхо Петербурга» закрылась и была ликвидирована в 2022 году вслед за прекращением работы головной станции «Эхо Москвы».