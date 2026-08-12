12 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

12 августа в России отмечают День Военно-воздушных сил России — поздравления принимают военные летчики, штурманы, инженерно-технический состав и ветераны авиации. В мире напоминают о проблеме сокращения популяции самых крупных наземных млекопитающих планеты — слонов. Православные верующие чтут чудотворную икону Божией Матери Оконской. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 12 августа

* День Военно-воздушных сил России

Сегодня в России чествуют военных летчиков, штурманов, авиационных специалистов, ветеранов ВВС.

12 августа 1912 года военное ведомство создало Воздухоплавательную часть Генерального штаба. Это событие положило начало развитию военной авиации в России. К началу Первой мировой войны российский воздушный флот насчитывал уже сотни машин и активно участвовал в боевых действиях.

История праздника началась в СССР — с 1933 года День Воздушного флота отмечали 18 августа, позже его перенесли на третье воскресенье месяца. Современная дата закрепилась в 2006 году указом президента Владимира Путина.

В 2015 году праздник стали отмечать и как День Воздушно-космических сил РФ. В День ВВС по всей стране проходят торжественные мероприятия, показательные полеты, выставки техники, награждения и встречи ветеранов.

* Международный день молодежи

Праздник появился по инициативе ООН в 1999 году. В 2026 году цель даты — привлечь внимание к проблемам молодых людей из развивающихся стран, которые сталкиваются с социальным неравенством, географической изоляцией, отсутствием доступа к цифровым технологиям, слоган этого года — «Разные условия — общие стремления». В этот день проходят различные семинары, конференции, где обсуждают самые разные темы, связанные с молодежью.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Кстати Согласно документам ООН, к молодежи относят людей в возрасте от 15 до 24 лет — это около 1,2 млрд человек, или 16% населения планеты. В России молодежью считают граждан от 14 до 35 лет. При этом в Минздраве предложили расширить возрастные рамки до 39 лет включительно.

* Всемирный день слона

Слоны — самые крупные наземные млекопитающие планеты, единственные дожившие до нашего времени представители группы хоботных. За последние десятилетия популяция этих животных катастрофически сократилась из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания. В Африке их осталось 400-450 тысяч, в Азии — 40-50 тысяч. Слоны находятся под угрозой исчезновения.



с 10 млн до 400 тыс. сократилась популяция африканских слонов за последние 100 лет

В этот день зоозащитники напоминают, что эти животные нуждаются в защите, и призывают ужесточить меры против нелегальной торговли слоновой костью. К сожалению, черный рынок все еще активен, а цена за килограмм бивней может достигать $3 тыс. и более.

Факт В 1955 году в Анголе был убит слон, который считается самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Его вес оценивался в 10 886 кг, по другим данным — в 12 тонн. Длина тела превышала 10 метров, а высота в холке — 4 метра. Вес каждого бивня, по некоторым оценкам, достигал 100 кг.

Необычные праздники 12 августа • День подсолнуха. Латинское название подсолнуха helianthus переводится как «солнечный цветок». Эти растения — символ радости, света и тепла. В этот день принято устраивать фотосессии в подсолнухах и готовить блюда с семечками.

• День мочалки и геля для душа. Забавный праздник посвящен базовым средствам личной гигиены, помогающим взбодриться утром или расслабиться после тяжелого дня.

• День встреченного рассвета. Поэтичный праздник посвящен моменту восхода солнца. Сегодня — самое время встать пораньше и насладиться рассветом.

Что отмечают в разных странах 12 августа

Славное двенадцатое — Великобритания. Праздник открывает в стране сезон охоты на шотландскую куропатку. Отстрел дичи запрещен по закону в воскресенье и на Рождество, поэтому, если дата приходится на воскресенье, открытие сезона переносят на 13 августа. Обычно это один из самых оживленных дней охотничьего сезона, когда проходят благотворительные ужины и мероприятия по уходу за угодьями.

День матери — Таиланд. Важный национальный праздник для тайского народа приурочен ко Дню рождения королевы Сирикит, жены короля Рамы IX. Она скончалась в октябре прошлого года в возрасте 93 лет. В этот день улицы страны украшают ее портретами и флагами голубого цвета с символикой королевского дома. Всем женщинам дарят сувениры из жасмина, который считается цветком королевы.

День персонального компьютера — США. 12 августа 1981 года IBM представила модель персонального компьютера. С тех пор дата стала неофициальным «Днем IBM PC», ее подхватили календари праздников и музеи истории вычислительной техники. В честь даты проходят тематические выставки, лекции, а энтузиасты запускают игры и программы на эмуляторах первых операционных систем.

NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Дидгороба — Грузия. 12 августа грузины отмечают Дидгороба — день победы царя Давида Строителя над сельджуками в битве при Дидгори в 1121 году. Это одно из самых значимых сражений в истории Грузии, которое укрепило государственность и положило начало «золотому веку» грузинской культуры.

Религиозные праздники 12 августа

День памяти святого мученика Иоанна Воина

Святой Иоанн Воин жил в IV веке и служил в войске римского императора Юлиана Отступника, который жестоко преследовал христиан. Втайне от правителя он исповедовал христианство, используя свое высокое положение для спасения единоверцев — предупреждал их об облавах, помогал бежать, освобождал из темниц и делился своим имуществом с нуждающимися. Но о действиях Иоанна донесли императору, и тогда святого арестовали, подвергли жестоким пыткам в ожидании смертной казни.

Святой избежал казни благодаря внезапной гибели императора в бою, после чего новый правитель-христианин освободил Иоанна из заточения. Выйдя на свободу, он полностью посвятил себя молитве, посту и помощи нищим, мирно скончавшись в глубокой старости. Место погребения святого было забыто, однако, по преданию, Иоанн явился во сне благочестивой женщине и указал свою могилу.

Святой в православии почитается как защитник обиженных и покровитель воинов.

Праздник иконы Божией Матери Оконская

Этот образ — одна из самых почитаемых святынь Нижегородской земли. История иконы окутана тайной. По преданию, первоначально Оконская икона была передана в дар из Иерусалима грузинскому царю Вахтангу IV и долгое время находилась в Гаэнатском монастыре в Грузии. Позже грузинский царевич Георгий Александрович перенес образ в церковь села Лыскова Нижегородской губернии.

Местные иконописцы сделали с Оконской немало списков. Среди прихожан она славится как чудотворная. Говорят, что икона неоднократно исцеляла молившихся от различных телесных недугов.

12 августа Русская православная церковь также чтит память • апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I в.);

• преподобного Анатолия II Оптинского, Младшего (1922);

• священномучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля, пресвитеров, Луки и Муко, диаконов, мучеников Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мучеников Олимпия и Максима (ок. 251);

• священномученика Валентина Интерамского, епископа, и трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и праведного Авундия (ок. 273);

• память священномученика Иоанна Плотникова, диакона (1918). В этот день также отмечается Собор Самарских святых.

Народные праздники 12 августа

Силуан и Сила

Апостолы от семидесяти Сила и Силуан — сподвижники апостола Павла, которые проповедовали христианство в I веке. Из-за схожести имен их часто путали, что отразилось и в двойном названии праздника.

Наши предки верили, что святой Сила «подбавит мужику силы». В этот день начинали сев озимых и молились о богатом урожае. Особое внимание уделяли скотине. Существовало поверье, что в ночь на 12 августа ведьмы в образе летучих мышей или кошек ходят по дворам и пьют у коров прямо из вымени молоко. От жадности они впадают в оцепенение — «обмирают». Коровники держали закрытыми, чтобы нечисть не украла молоко.

В Силин день собирали лечебные растения, которые в это время обладают особой силой. Заготавливали осиновые веники для бани — верили, что они помогают снимать порчу и болезни. Сушили листья лопуха и прикладывали их к больным суставам. Варили варенье из ежевики, которая созревает к этому времени.

Именины 12 августа

* Анатолий,

* Валентин,

* Герман,

* Иван,

* Лука,

* Максим,

* Павел,

* Ангелина,

* Агния.

Приметы 12 августа

Утром густая роса — будет теплое окончание лета.

Спелая рябина, усыпанная ягодами, предвещает затяжные дожди. Частые грозы — теплый сентябрь.

Сухой и безветренный день обещает полные корзины подберезовиков и лисичек.

Лунный календарь 12 августа

Фаза Луны: 29-е лунные сутки, новолуние

Луна в знаке Льва.

29-й день лунного цикла, по мнению сторонников эзотерики, один из самых опасных дней месяца. Некоторые ощущают тревогу, раздражительность, возрастает нервное напряжение. 12 августа 2026 года в 20.38 по мск наступает новолуние. Астрологи называют эту дату напряженной. Не стоит заниматься активной деятельностью и начинать новые дела. Лучше уделить время рутинным несложным заданиям. Не рекомендуется планировать серьезные разговоры с начальством или менять место работы.

12 августа родились люди под знаком зодиака Лев, относящимся к стихии Огня и управляемым Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 12 августа

* 1121 год — произошло сражение между войсками Грузинского царства и сельджукской армией. Битва завершилась победой грузин под предводительством царя Давида IV и освобождением Тбилиси, который стал столицей страны. Это событие считается одним из самых значимых в истории Грузии.

* 1479 год — в Московском Кремле освятили Успенский собор, построенный итальянцем Аристотелем Фиораванти по образцу собора XII века во Владимире. До 1917 года здесь короновали всех русских царей.

* 1824 год — Александра Пушкина выслали из Одессы в Михайловское. В деревенской глуши, без библиотек и светских развлечений, он написал «Бориса Годунова» и поэму «Граф Нулин». Всего в Михайловском им было создано около ста произведений.

* 1851 год — Айзек Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом. Забавно, что сам Зингер был театральным актером и изобрел механизм случайно, пытаясь починить сломанную машинку. Его модель стоила около $100 — как три лошади, но шла на ура: к 1863 году фабрика выпускала 20 тыс. швейных машин в год.

* 1865 год — хирург Джозеф Листер впервые простерилизовал инструменты фенолом во время операции. Через год смертность в его госпитале упала втрое. Фенол добывали из каменноугольной смолы и называли «карболовой кислотой» — из-за нее в операционных стоял ужасный запах.

* 1985 год — под Токио произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории с участием одного самолета. В результате крушения Boeing 747 погибло 520 человек, четверо выжили.

* 2000 год — во время учений в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка «Курск». 118 членов экипажа, находившихся на борту, погибли.

* 2013 год — в России заработал единый номер вызова экстренных служб 112.

* 2018 год — NASA запустило зонд «Паркер» для изучения Солнца. Аппарат размером с небольшой автомобиль (685 кг) нес табличку с именами 1,1 млн человек и флешку с фото ученого Юджина Паркера, предсказавшего солнечный ветер. В 2024 году он приблизился к Солнцу на 6,1 млн км — в 7 раз ближе Меркурия.

Ожидаемое событие 12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение. Полосу полной фазы можно будет наблюдать на севере России, в Гренландии, Исландии, северной части Испании и на небольшом участке Португалии. В Барселоне в максимуме Луна закроет около 99,7% солнечного диска. В Москве явление продлится у самого горизонта всего девять минут — с 20:03 до 20:12 мск, а максимальная фаза в 20:08 составит 0,088. Наибольшая фаза затмения на Земле наступит 12 августа примерно в 20:46 мск. Максимальная продолжительность полной фазы составит 2 минуты 18 секунд.

Кто родился 12 августа

* В 1552 году родился Борис Годунов — боярин, фактический правитель Русского царства с 1587 по 1598 год, первый русский царь из династии Годуновых. Его правление ознаменовалось попытками укрепить страну, освоением Сибири и постройкой Белого города в Москве, а также началом Смутного времени. Скончался в 1605 году, предположительно, от отравления.

* В 1681 году родился Витус Беринг — российский мореплаватель и полярный исследователь датского происхождения, в честь которого назван Берингов пролив. Возглавил две Камчатские экспедиции, открыл берега Аляски.

* В 1860 году родилась Клара Гитлер — мать Адольфа Гитлера. Жила в Австрии, была глубоко религиозной женщиной. Умерла в 1907 году от рака груди, ее смерть стала сильным ударом для будущего диктатора, который считал мать своим самым близким человеком.

* В 1881 году родился Александр Герасимов — русский советский художник, мастер парадного портрета, представитель соцреализма, президент Академии художеств СССР в 1947–1957 годах. Автор известных портретов Ленина и Сталина. Лауреат Сталинской премии.

* В 1887 году родился Эрвин Шредингер — австрийский физик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии 1933 года. Автор знаменитого мысленного эксперимента «кот Шредингера».

* В 1904 году родился цесаревич Алексей — последний официальный наследник российского престола, сын Николая II. Страдал тяжелой формой гемофилии, что делало его здоровье крайне хрупким. Был расстрелян вместе с семьей в 1918 году.

* В 1932 году родился Сергей Слонимский — советский и российский композитор, пианист, педагог, народный артист РСФСР. Автор симфоний, опер, балетов, музыки к фильмам.

Кто скончался 12 августа • В 30 году до н. э. умерла Клеопатра VII — последняя царица эллинистического Египта.

• В 1828 году умерла Арина Яковлева — няня великого поэта Александра Пушкина.

• В 1955 году умер Томас Манн — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1929).

Кто отмечает дни рождения

* 83 года исполняется Леониду Сметанникову — советскому оперному певцу (лирический баритон), народному артисту СССР.

* 72 года исполняется Франсуа Олланду — французскому политику, занимавшему пост президента Франции в 2012–2017 годах.

Кара Делевинь Andrew Kelly/Reuters

* 34 года исполняется Каре Делевинь — британской супермодели и актрисе. Стала иконой стиля по версии Vogue.