Грузия отказалась восстанавливать отношения с Россией. Что об этом думают в Москве?

Протестующие против закона об «иноагентах» в Тбилиси, 18 апреля 2024 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не возобновит дипломатические отношения с Москвой до тех пор, пока Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. По словам Кобахидзе, это является «оккупацией территории Грузии» и «преступлением». В то же время он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта — это цель его страны и один из ее внешнеполитических приоритетов. Что о возобновлении отношений говорили в России — в материале «Газеты.Ru».

Грузия не возобновит дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова приводит грузинское издание Business Media.

По словам Кобахидзе, признание Южной Осетии и Абхазии является «оккупацией территории Грузии» и «преступлением».

«Пока есть это признание, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены»,

— подчеркнул глава грузинского правительства.

Он также добавил, что Тбилиси не признает суверенитет и территориальную целостность Абхазии и Южной Осетии, отрицает законность любых органов власти на этих территориях и отказывается принимать во внимание заявления, которые делают их представители.

При этом Кобахидзе добавил, что цель Грузии в отношении России и один из ее внешнеполитических приоритетов — мирное урегулирование конфликта.

Ранее в годовщину начала Пятидневной войны в МИД Грузии заявили, что страна придерживается политики мирного урегулирования в отношении РФ.

Грузия разорвала дипотношения с Россией в сентябре 2008 года. Это произошло после того, как президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Южной Осетии и Абхазии. Политический диалог между Москвой и Тбилиси поддерживается в рамках Женевских переговоров.

Что о возобновлении отношений говорят в России?

Оценивая отношения с Грузией, президент России Владимир Путин в 2023 году назвал их «ровными». Тогда глава государства подчеркнул, что Тбилиси проявляет большой интерес к сотрудничеству с соседями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возобновлении отношений между странами, в 2026 году заявляла, что Москва готова к политическому диалогу и не намерена уклоняться от него, если Грузия выступит с соответствующей инициативой. Дипломат отмечала, что в России поощряют развитие двустороннего сотрудничества с Грузией даже при наличии определенных политических разногласий.

«Все зависит от грузинской стороны. Не Россия разрывала с Грузией отношения, это сделал режим [экс-президента Михаила] Саакашвили. Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия»,

— уточнял в беседе с «Известиями» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин также сообщал, что диалог России и Грузии имеет положительную динамику, поэтому мысли о возобновлении дипломатических отношений возможны. Сенатор отмечал, что дипломаты Грузии и России присутствуют и в Москве, и в Тбилиси, но «просто носят название швейцарских дипломатов и ездят на машинах со швейцарскими номерами».

«По крайней мере, так было, когда я этим занимался. Я думаю, что это продолжается. Поэтому де-факто представительство дипломатическое существует», — говорил Карасин.

По словам Галузина, за последние годы был виден значительный прогресс в двусторонних отношениях Москвы и Тбилиси — в частности в торговом сотрудничестве и в туризме. Однако двусторонние политические контакты сейчас отсутствуют.

«Причина кроется в неготовности грузинской стороны к подобному диалогу», — подчеркивал замглавы МИД РФ.