Судьба боксера: грозило 12 лет, ушел на СВО, выжил после ранения, был сбит Lamborghini

В Екатеринбурге водитель суперкара Lamborghini, зарегистрированного на миллиардера Игоря Алтушкина, влетел в стену дома и сбил двух пешеходов. Одним из пострадавших оказался раненый участник СВО — бывший профессиональный боксер, которого привлекали к уголовной ответственности за похищение человека. Кто сидел за рулем автомобиля, официально не раскрывается.

В Екатеринбурге фиолетовый суперкар Lamborghini врезался в жилой дом №1 на улице Отрадной, одним из пострадавших оказался участник специальной военной операции (СВО), сообщает SHOT.

По предварительной информации, водитель находился в трезвом состоянии и не справился с управлением. По еще одной версии, его подрезал другой автомобиль. В результате суперкар задел двух мужчин, в том числе военнослужащего с костылями. В момент аварии пешеходы сидели на крыльце. Участник СВО получил серьезные травмы.

«У него диагностированы переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы тела. Сейчас он находится в больнице»,

— пишет Baza.

Ему уже сделали операцию на голове, уточнил Telegram-канал «112».

О состоянии второго пешехода подробной информации нет. Как рассказали Mash очевидцы, его « прижало к стене спорткаром — он госпитализирован в шоковом состоянии».

Одному из пострадавших первую помощь оказала продавец магазина.

«Когда врачи увозили, сказал, что ударился головой, шла кровь, но он в сознании был, ноги тоже в крови были.

В самые первые минуты приехали две машины РМК, потом скорая и потом уже полиция, парня сразу увезли на носилках, голову ему перевязала продавщица в магазине», — поделился очевидец в разговоре с Ura.ru.

Lamborghini ориентировочной стоимостью в 35 млн рублей зарегистрирован на основателя «Русской медной компании» (РМК), миллиардера из списка Forbes Игоря Алтушкина . Очевидцы якобы видели за рулем его сына Давида. Однако управлять автомобилем в момент аварии мог другой человек, сообщает местный новостной портал Е1.Ru со ссылкой на источник.

«За рулем находился не собственник авто, был другой человек. Владелец транспортного средства в ДТП участия не принимал», — сказал собеседник издания.

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Вместе с тем SHOT, Baza, Mash и «Осторожно, новости» допускают обратное — за рулем мог находиться сам Давид.

«С места аварии его увезли с подозрением на перелом носа, ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму», — подчеркнул Mash.

По информации Telegram-канала, «золотой ребенок» уже удалил из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «все видео, как он хасанит на фиолетовом спорткаре».

« Спорткар был «местной достопримечательностью» — гонял по улицам и всячески привлекал внимание <…> На Lamborghini Алтушкиных числится 16 штрафов за превышение скорости. Все они оплачены. Судя по видео и комментариям в соцсетях, ребенок миллиардера гонял по региону со скоростью за 200 км/час», — добавил Mash.

Разбившийся Lamborghini сопровождал черный внедорожник с охраной сына Алтушкина. После ДТП прибывшие охранники накрыли спорткар тканью, рассказала Baza.

Информация об обстоятельствах ДТП и о том, кто находился за рулем, до сих пор официально не подтверждена. На ресурсах регионального управления МВД и Госавтоинспекции публикаций об этой аварии пока нет.

Что известно о пострадавшем участнике СВО

Пострадавший в ДТП 23-летний участник СВО Тимур — призер чемпионата России по боксу и отечественных чемпионатов по любительскому боксу, сообщает Baza. Однако весной 2025 года его обвинили в похищении человека.

«По версии следствия, Тимур вместе с двумя товарищами напали на жителя Самары. Его избили и заставили сесть в автомобиль. После этого потерпевшего привезли на Уралмаш, где его несколько дней удерживали в квартире»,

— пишет Е1.Ru.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ. Фигуранту грозило до 12 лет колонии. Но сентябре того же года Тимур заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, выяснил SHOT.

В конце февраля текущего года военнослужащий получил ранение в поясницу и ногу. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, а в июне вернулся в Екатеринбург.