«Рецепт хаоса»: Китай пригрозил США ответом на «сокрушительные» санкции против России

Пекин предпримет необходимые меры для своей защиты, если власти США примут законопроект об антироссийских санкциях, который предполагает возможность введения 100-процентных пошлин в отношении третьих стран. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан.
«Китай решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой основания в международном праве и не утвержденных Советом Безопасности ООН, и будет принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан»,
— заявил Лю Чан.
Сенат США принял инициативу
Так называемый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм, сенат США принял подавляющим большинством 7 августа — его поддержали 86 из 100 законодателей.
«Сегодня президент [Украины Владимир] Зеленский наблюдает за этим с Украины, а [президент России Владимир] Путин — из Москвы. Мне хотелось бы думать, что Линдси Грэм тоже наблюдает за нами», — заявил соавтор законопроекта, демократ Ричард Блюменталь.
Против проголосовали девять демократов, независимый сенатор Берни Сандерс и республиканец Рэнд Пол. Он стал единственным представителем своей партии в сенате, который не поддержал проект и раскритиковал документ.
«Его авторы не понимают: он не принесет мира Украине, а скорее намеренно сделает американские семьи беднее»,
— написал сенатор в колонке для Daily Caller.
В Киеве же решение США встретили с одобрением. Глава МИД Украины Андрей Сибига поприветствовал принятие законопроекта. Он назвал его знаковым и поблагодарил членов американского сената «за их лидерство, принципиальную двухпартийную поддержку и неизменную солидарность с Украиной».
Что дальше?
После утверждения сенатом инициатива отправилась в палату представителей, которая начнет рассматривать законопроект только в сентябре, так как находится на каникулах до 31 августа.
Там, как отмечает агентство Reuters, законопроект может столкнуться с проблемами, так как в палате представителей у документа есть противники. Некоторые законодатели и представители промышленного сектора опасаются, что ограничительные меры могут привести к росту цен для американских импортеров и потребителей.
Сенатор Рон Уайден и член палаты представителей Ричард Нил, ведущие демократы в торговых комитетах сената и палаты представителей соответственно, резко раскритиковали законопроект за предоставление президенту США Дональду Трампу новых полномочий по введению тарифов.
«Нет сомнений в том, что правительство США должно принять более решительные меры против покупателей российской энергии, которые подпитывают неоправданную войну против Украины.
Но последний проект закона о санкциях против России — это рецепт хаоса и повышения тарифов»,
— подчеркнули они в совместном заявлении.
При этом если палата представителей все-таки примет документ, он отправится на подпись к Трампу. Маловероятно, что тот наложит на него вето, так как ранее глава Белого дома уже открыто поддержал инициативу после того, как в нее включили санкции против Ирана.