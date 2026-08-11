«Рецепт хаоса»: Китай пригрозил США ответом на «сокрушительные» санкции против России

Члены почетного караула держат американский и китайский флаги перед встречей президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, Пекин, 14 мая 2026 года

Китай примет меры для своей защиты, если власти США примут законопроект об антироссийских санкциях, который предполагает пошлины в отношении стран, покупающих энергоносители у РФ. Ранее документ, который продвигал умерший недавно сенатор Линдси Грэм, уже одобрил американский сенат — его поддержали 86 законодателей. Что ждет законопроект дальше — в материале «Газеты.Ru».

Пекин предпримет необходимые меры для своей защиты, если власти США примут законопроект об антироссийских санкциях, который предполагает возможность введения 100-процентных пошлин в отношении третьих стран. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан.

«Китай решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой основания в международном праве и не утвержденных Советом Безопасности ООН, и будет принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан»,

— заявил Лю Чан.

Сенат США принял инициативу

Так называемый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм, сенат США принял подавляющим большинством 7 августа — его поддержали 86 из 100 законодателей.

«Сегодня президент [Украины Владимир] Зеленский наблюдает за этим с Украины, а [президент России Владимир] Путин — из Москвы. Мне хотелось бы думать, что Линдси Грэм тоже наблюдает за нами», — заявил соавтор законопроекта, демократ Ричард Блюменталь.

Против проголосовали девять демократов, независимый сенатор Берни Сандерс и республиканец Рэнд Пол. Он стал единственным представителем своей партии в сенате, который не поддержал проект и раскритиковал документ.

«Его авторы не понимают: он не принесет мира Украине, а скорее намеренно сделает американские семьи беднее»,

— написал сенатор в колонке для Daily Caller.

В Киеве же решение США встретили с одобрением. Глава МИД Украины Андрей Сибига поприветствовал принятие законопроекта. Он назвал его знаковым и поблагодарил членов американского сената «за их лидерство, принципиальную двухпартийную поддержку и неизменную солидарность с Украиной».

Что дальше?

После утверждения сенатом инициатива отправилась в палату представителей, которая начнет рассматривать законопроект только в сентябре, так как находится на каникулах до 31 августа.

Там, как отмечает агентство Reuters, законопроект может столкнуться с проблемами, так как в палате представителей у документа есть противники. Некоторые законодатели и представители промышленного сектора опасаются, что ограничительные меры могут привести к росту цен для американских импортеров и потребителей.

Сенатор Рон Уайден и член палаты представителей Ричард Нил, ведущие демократы в торговых комитетах сената и палаты представителей соответственно, резко раскритиковали законопроект за предоставление президенту США Дональду Трампу новых полномочий по введению тарифов.

«Нет сомнений в том, что правительство США должно принять более решительные меры против покупателей российской энергии, которые подпитывают неоправданную войну против Украины.

Но последний проект закона о санкциях против России — это рецепт хаоса и повышения тарифов»,

— подчеркнули они в совместном заявлении.

При этом если палата представителей все-таки примет документ, он отправится на подпись к Трампу. Маловероятно, что тот наложит на него вето, так как ранее глава Белого дома уже открыто поддержал инициативу после того, как в нее включили санкции против Ирана.