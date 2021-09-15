Похищенная в детском возрасте дочь воссоединилась с матерью спустя 14 лет

Жаклин Эрнандес, которую похитили 14 лет назад из города Клермонт в штате Флорида в США, нашла свою мать в социальных сетях и предложила встретиться. Об этом сообщило издание The People со ссылкой на данные полиции.

Девушка была похищена из своего дома отцом, когда ей было 6 лет. 14 лет ее разыскивала родная мать Анжелика Венсес-Салгаду. Как выяснилось, Жаклин все это время проживала в Мексике. Органы правопорядка организовали встречу девушке и ее матери на пограничном пункте.

Пока остается неизвестным, что Жаклин делала все это время и почему решила написать матери и переехать в США только сейчас.

Биологический отец девушки, Пабло Генри Эрнандес был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о том, как похищенная женщина спасла себя с помощью записок в туалетах.