Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда

В США экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а также трое его бывших коллег не признали вины в ходе рассмотрения дела в Федеральном суде, передает CNN.

Экс-сотрудники полиции Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао, которые принимали участие в задержании Флойда в мае 2020 года, обвиняются в превышении полномочий и нарушении его законных прав.

Ранее Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.