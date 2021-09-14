Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге... 23:51
Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей 23:44
Экс-игрок «Барселоны» заявил, что Захарян подходит каталонскому клубу 23:39
В штате Нью-Йорк продается дом с девятью привидениями 23:32
Блинкен прокомментировал «выключение» трансляции с Байденом 23:30
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН 23:23
Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков»... 23:17
Сборная России по волейболу покидает чемпионат Европы 23:14
«Зенит» не уступил в первом тайме действующему победителю Лиги чемпионов 22:57
Акции Apple упали после презентации новых iPhone 22:54

Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

В США экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а также трое его бывших коллег не признали вины в ходе рассмотрения дела в Федеральном суде, передает CNN.

Экс-сотрудники полиции Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао, которые принимали участие в задержании Флойда в мае 2020 года, обвиняются в превышении полномочий и нарушении его законных прав.

Ранее Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Монобровь поменьше и модный кинорежим. Что нового в iPhone 13
Самый дешевый iPhone 13 будет стоить 70 тысяч рублей
«Мигранты здесь больше жить не будут»: что обещали жителям Бужаниново
Местные власти заявили, что мигрантов будут увозить после работы в Бужаниново
1:0
Чуда не произошло: «Зенит» проиграл в гостях «Челси»
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге чемпионов
В Москве задержали руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ
Блинкен прокомментировал «выключение» трансляции с Байденом
Booking оспорил штраф ФАС на 1,3 млрд рублей
Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе
Новости и материалы
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге чемпионов
Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей
Экс-игрок «Барселоны» заявил, что Захарян подходит каталонскому клубу
В штате Нью-Йорк продается дом с девятью привидениями
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН
Сборная России по волейболу покидает чемпионат Европы
«Зенит» не уступил в первом тайме действующему победителю Лиги чемпионов
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Постпред РФ в Вене прокомментировал сообщения о работе Ирана над ядерной бомбой
Полиция в США переведена в усиленный режим из-за митинга в Вашингтоне
Дэвид Линч открыл ночной клуб с огромным осьминогом
Несколько игроков «Зенита» встали на колено перед началом матча с «Челси» в ЛЧ
Пентагон считает, что «Аль-Каида*» может вновь стать угрозой для США
Гол Роналду не помог «МЮ» удержать ничью с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
Власти Сергиево-Посадского округа ответили на просьбу выселить мигрантов
В Петербурге завели дело после видео с 15-летней девочкой весом 13 кг
Глава РФС Дюков — о словах Путина про лимит: наш президент понимает все
Аваков предложил «послать подальше» советника главы офиса Зеленского
Все новости
«Провокация для разделения людей»: спектакль с Ахеджаковой вернули на сцену
В «Современнике» рассказали о судьбе спектакля, возмутившего «Офицеров России»
Профайлы автомобилистов из «Госуслуги.Авто» могут попасть в даркнет
Хакеры могут взломать новый государственный QR-код для водителей
«Конкуренция жесткая, мало кого из-за рубежа допустили на конкурс»
Инвалиды-колясочники – о том, зачем участвуют в конкурсах красоты и сколько сил отнимает подготовка
Заставил Медведеву прослезиться, выступил в образе Христа: кто защитит место России на Олимпиаде
Кто такой Марк Кондратюк, которого отправили подтверждать третью квоту России для Игр-2022
«Мигранты — вне российского социума»: что толкает приезжих на преступления
Этнограф призвал создать в России систему адаптации мигрантов
Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией
На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой
iPhone 13, новый iPad и часы. Что показала Apple
«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»
Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
Узкая челка и камеры по диагонали: Тим Кук показал новые iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
«Это шаг к фашизму»
Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины
«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»
Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях