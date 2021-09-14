Мать Бориса Джонсона скончалась в Лондоне

Мать британского премьер-министра Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол скончалась в возрасте 79 лет в Лондоне. Как пишет Telegraph, женщина умерла в больнице.

Сообщается, что Шарлотта была профессиональным художником, но из-за болезни Паркинсона ей становилось все труднее продолжать заниматься любимым делом. По данным издания, у матери премьера диагностировали болезнь в возрасте 40 лет.

Во время интервью в 2008 году она сказала: «Я стараюсь рисовать каждый день, если могу, хотя мне приходится часто бывать в больнице».

«Мне все еще удается рисовать, хотя моя рука внезапно совершает совершенно непреднамеренные движения, которые почти доводят меня до слез», — поделилась Шарлотта Джонсон Уол.

Сам британский политик однажды назвал свою мать «высшим авторитетом» в семье и заявил, что она привила ему равную ценность каждой человеческой жизни. Множество известных публичных личностей уже принесли свои соболезнования премьеру в Сети.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон обложил британцев самыми высокими налогами за всю историю страны. С апреля следующего года власти еще повысят налог на социальное страхование на 1,25%.