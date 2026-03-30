На видео попало, как хабаровчане с ножами и битой порезали водителя

В Хабаровске на видео попало, как мужчины с ножами и битой напали на водителя

В Хабаровске мужчины напали на водителя на обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабаровск Онлайн».

«Накануне компания, вооруженная битами и ножом, напала на двух друзей. Предварительно, конфликт начался на дороге — закончился побоями и разбиванием машины», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают водителя черного автомобиля, после чего садятся в свои машины и уезжают. О состоянии автомобилиста и его друга, а также о причинах конфликта не сообщается.

По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Двое нарушителей уже задержаны, прокуратура взяла ситуацию на контроль.

