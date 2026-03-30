Синоптик рассказал, что снег в Москве почти растаял

Снег в столице практически растаял, поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, еще в воскресенье на опорной станции ВДНХ наблюдалось 3 см снежного покрова. В понедельник в 09:00 часов мск он исчез. Также снега нет на Балчуге.

«И только на метеостанции Тушино еще лежит 5 см снега. В Подмосковье снежный покров фиксируется в Михайловском и Черустях — 3 см, Коломне — 4 см, Кашире — 7 см», — поделился Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в московском регионе в понедельник, 30 марта, ожидается потепление до +19 °C в столице и до +20 °C по области. При этом возможен новый суточный температурный рекорд.

По его словам, погоду будет определять барический гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока. Ожидается переменная облачность без осадков.

Синоптик отметил, что температура воздуха может превысить действующий рекорд для 30 марта, который составляет +17,5 °C и был установлен в 2007 году.

