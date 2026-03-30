Испания закрыла воздушное пространство для самолетов, участвующих в операции в Иране

Andrea Comas/Reuters

Испания закрыла свое воздушное пространство для полетов самолетов, участвующих в войне с Ираном. Об этом сообщает газета El Pais.

Запрещено не только использование авиабаз Рота (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) истребителями или самолетами-заправщиками, участвующими в атаке, но и использование испанского неба американскими воздушными судами, которые базируются в третьих странах, таких как Великобритания или Франция.

Пролет и посадка будут разрешены только в случае чрезвычайных ситуаций.

В начале марта Испания запретила США использовать свои военные базы для атаки на Иран.

25 марта премьер-министр Испании Педро Санчес в Конгрессе депутатов заявил, что конфликт на Ближнем Востоке представляет собой ситуацию, которая гораздо хуже войны в Ираке. Он отметил, что важно помнить последствия иракской кампании, чтобы не совершить те же ошибки.

Ранее Стубб пояснил, почему НАТО не хочет помогать Трампу с Ормузским проливом.

 
