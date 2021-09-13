Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами

Высокопоставленный представитель радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Вахидулла Хашими заявил, что женщинам Афганистана нельзя работать вместе с мужчинами. Об этом сообщает Reuters.

Хашими отметил, что новое правительство Афганистана планирует реализовать в стране «свою версию шариата или исламского права». Сделать это планируется несмотря на давление со стороны международного сообщества.

Представитель талибов добавил, что «мужчины и женщины не могут работать вместе, им нельзя приходить в их офисы и трудиться в их министерствах».

Запрет на работу женщин с мужчинами будет также действовать в сфере СМИ и банковском деле, подчеркнул Хашими. По его словам, талибам «понадобятся женщины», но у них будут свои больницы, отдельные университеты и школы, а также медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение).

Ранее талибы объявили, что афганские университеты будут разделены по половому признаку, а студенток обяжут носить исламскую одежду.

Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани подчеркнул, что девушки будут вынуждены носить хиджаб, но не уточнил, следует ли студенткам прикрывать лица.