Синоптик рассказал, что Москву ждет «июльская погода»

Немного «неклассического бабьего лета» и теплые ночи ждут столицу. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник [13 сентября] еще будет настоящее бабье лето. Погода будет соответствовать июльским значениям температуры в Москве и области. Днем будет 22–24 градуса, ночь тоже будет теплая — 11-13 градусов. Солнце, небольшой дождь», — заявил специалист.

С начала недели в атмосфере начинается «перестройка», которая приведет к переменам, заявил Вильфанд. Он назвал бабье лето в Москве неклассическим, потому что в «очень-очень теплые» дни сентября в столице часто облачно, а обычное бабье лето характеризуется ясной погодой.

Ранее синоптик предрек москвичам резкое «погружение в осень». По его словам, вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12–17 м/с. Возможно, бабье лето в Москве стоит ждать лишь во второй половине сентября.