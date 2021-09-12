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Талибы* объявили о новых правилах для афганских студенток

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@TOLOnews/twitter.com

Представители радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили, что афганские университеты будут разделены по половому признаку, а студенток обяжут носить исламскую одежду. Об этом сообщает AP.

Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани подчеркнул, что девушки будут вынуждены носить хиджаб, но не уточнил, следует ли студенткам прикрывать лица.

Он отметил, что талибы «не позволят мальчикам и девочкам учиться вместе». Кроме университетов, раздельные классы появятся и в школах Афганистана.

В публикации отмечается, что будут пересмотрены и преподаваемые предметы. По словам Хаккани, талибы хотели бы создать «разумную исламскую образовательную программу, которая соответствовала бы национальным и историческим ценностям».

При этом, выпускники афганских университетов должны быть конкурентоспособными со студентами со всего мира, отмечается в публикации.

Ранее студентки кабульских университетов и медресе (религиозных школ) провели акцию протеста в поддержку «Талибана». Накануне этого в ряде афганских городов прошли акции протеста, на которых женщины, напротив, требовали от талибов уважения их прав.

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