Юрист посоветовал, что делать в случае покупки некачественных продуктов

Продовольственные товары, как правило, не подлежат возврату и обмену, однако есть способы наказать недобросовестных продавцов. Об этом рассказал RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

«Взять некачественный товар и чек, отдать его на экспертизу и с ее результатами обращаться сначала с претензией в торговую точку или ее головную организацию, а если не поможет, то в региональную торговую инспекцию. Если и здесь справедливость не будет восстановлена, то в суд», — объяснил порядок действий юрист.

По его словам, лучше проверять продукты непосредственно в магазине. Если вернуться с претензиями к качеству продукции после, то это, скорее всего, «не увенчается ничем, кроме потраченного времени и нервов».

Ранее в Москве госпитализировали ребенка и двух взрослых. Накануне семья ела арбуз, купленный в «Магните». Впоследствии женщины и подросток почувствовали себя плохо, их увезли на скорой, однако спасти двоих из них врачи не смогли.

Вскоре магазин опечатали, а Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Затем за медицинской помощью обратились родители двоих мальчиков 9 и 11 лет, причем у одного из них в результате диагностировали коронавирус, а также двух девочек-подростков и молодого человека. Госпитализация также потребовалась двум женщинам из других домов, расположенных на той же улице.