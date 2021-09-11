В Кировской области ищут пропавшего солдата с автоматом

В Кировской области ищут пропавшего в лесу солдата воинской части ракетного полка, сообщает Life.

По одной версии, военнослужащий сбежал с места службы. По другой, он отпросился у командира собрать грибы в лесу, но потерялся. Руководству части доложили, что солдат стоял в карауле на КПП во время проведения командно-штабных тренировок.

Уточняется, что у бойца был с собой автомат Калашникова, однако он не заряжен.

К поиску солдата на территории Юрьянского и Мурашинского районов привлекли военнослужащих части, сотрудников полиции и ОМОНа, а также кинологов. Поиски осложняются тем, что накануне в районе прошел дождь и взять след собакам сложнее.

По информации Life, в воинской части солдат ни с кем не конфликтовал, у командиров он также был на хорошем счету.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии солдат-срочник сбежал к своей девушке.