В Кировской области ищут пропавшего солдата с автоматом

В Кировской области ищут пропавшего в лесу солдата воинской части ракетного полка, сообщает Life.
По одной версии, военнослужащий сбежал с места службы. По другой, он отпросился у командира собрать грибы в лесу, но потерялся. Руководству части доложили, что солдат стоял в карауле на КПП во время проведения командно-штабных тренировок.
Уточняется, что у бойца был с собой автомат Калашникова, однако он не заряжен.
К поиску солдата на территории Юрьянского и Мурашинского районов привлекли военнослужащих части, сотрудников полиции и ОМОНа, а также кинологов. Поиски осложняются тем, что накануне в районе прошел дождь и взять след собакам сложнее.
По информации Life, в воинской части солдат ни с кем не конфликтовал, у командиров он также был на хорошем счету.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии солдат-срочник сбежал к своей девушке.