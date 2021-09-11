Из-под завалов жилого дома в пригороде Ельца извлекли тело женщины

В поселке Солидарность Липецкой области от взрыва жилого дома погибла женщина, спасатели извлекли ее тело из под завалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Раннее стало известно, что после взрыва в жилом доме под Ельцом пострадавшими числятся шесть человек, в том числе ребенок. У двоих взрослых переломы ног, у одного сломана рука.

По словам одного из спасателей, в доме проживают 47 человек. однако не все в момент ЧП находились дома. В расположенном рядом доме культуры открыт первичный пункт временного размещения, в котором сейчас собирают людей..

До этого сообщалось, что удалось спасти двоих жильцов дома.

Информация о взрыве поступила в МЧС около 00:52 по московскому времени. По предварительным данным, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены дома. В настоящее время идет эвакуация жильцов. Возгорания не было.