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В Москве появится новый вокзал для скоростных поездов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Рядом с Ленинградским вокзалом в Москве будет выстроен еще один – для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

«Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — рассказал мэр.

Он также подчеркнул, что по окончании проекта по созданию московских центральных диаметров железные дороги города «с точки зрения их интеграции и приспособленности для ежедневных перевозок самих горожан будут лучшие в мире».

Ранее заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что если бюджет и уровень наполнения Фонда национального благосостояния позволяет, необходимо строить высокоскоростные магистрали и на Санкт-Петербург, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Он также отмечал, что нужно строить скоростные поезда на юг.

Движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется запустить в декабре 2026 года. Ожидается, что проект будет экономически эффективным, а чистую прибыль он начнет приносить в 2031 году.

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