Собянин исключил объединение Москвы и области

Объединение Москвы и Подмосковья приведет к усложнению управления всем регионом. Такую позицию высказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

«Если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась», — заявил градоначальник, поясняя, что система государственном управления в столице и области довольно сложная. — «У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное <...> На мой взгляд, сегодня этого не следует делать».

По его мнению, Москва и Подмосковье должны интегрироваться инфраструктурно, в том числе системами водоснабжения.

«Этим мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье», — отметил Собянин.

Также он напомнил, что у столицы и области уже единые системы транспорта и электроснабжения, а также программа газификации.

Ранее мэр Москвы заявил, что российская столица — крупнейший донор России, и перечислений из нее хватает, чтобы направить регионам более половины трансфертов из федерального бюджета. По его словам, лишь в прошлом году Москва перевела регионам 800 млрд рублей, «себе оставив 890 млрд рублей». Он уточнил, что 48% собранных в Москве взносов направили на выплату пенсий и медобеспечение в других субъектах РФ.