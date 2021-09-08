Последний еврей покинул Афганистан

Последний еврей, живущий в Афганистане, — 62-летний Зебулон Симантов — покинул страну благодаря помощи нескольких благотворительных организаций, рассказали в эфире радиостанции «КАН».

«В минувшие выходные последний еврей, остававшийся в Афганистане после захвата страны талибами (организация запрещена в России), пересек границу с сопредельным государством», — рассказали в эфире.

Операцию по эвакуации организовали американо-израильский бизнесмен Моше Кахане и американский еврей Моше Маргареттен, который занимается спасением евреев, находящихся в странах, недружественных к евреям.

Симантову ранее, до захвата талибами власти в Афганистане, также предлагали эвакуацию, однако он отказывался из-за того, что по законам Израиля он мог быть наказан за отказ давать своей жене религиозный развод.

При этом «Талибан» выпустил официальное заявление, в котором Симантову гарантировалась безопасность. Тем не менее, обеспокоенность последнего еврея Афганистана вызывали боевики союзных «Талибану» террористических организаций.