Число пострадавших после взрыва газа в доме в Ногинске выросло до 15

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что количество пострадавших в результате взрыва газа в квартире многоэтажки в Ногинске выросло до 15, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом он сообщил журналистам.

«Пострадали всего 15 человек, тяжелых двое, все в больницах», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о выплатах пострадавшим при взрыве бытового газа в Ногинске. Так, семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей - в зависимости от степени их тяжести. Помимо этого, жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека, их тела были извлечены из-под завалов.

Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).