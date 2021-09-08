Юрист рассказала, за какие селфи можно сесть в тюрьму

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, за какие фотографии и особенно селфи пользователи социальных сетей могут попасть под гражданскую, административную и даже уголовную ответственность, сообщает РИА «Новости».

«Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!», — рассказала Хомякова.

Юрист также напомнила, что запрещено публиковать изображения и видео других людей без их согласия. Запрещено публиковать порнографию, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков и сведения, составляющие государственную тайну. Хомякова уточнила, что в некоторых правилах есть исключения.

«Можно публиковать фото и изображения без согласия (ст. 152.1 ГК РФ), когда владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества», — пояснила юрист.

Ранее во Владивостоке девушка утонула, пока искала локацию для фото.