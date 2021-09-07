Россия запретит ввоз говядины из Бразилии из-за «коровьего бешенства»

Россельхознадзор с 15 сентября запретит ввоз крупного рогатого скота и говядины из штата Минас-Жерайс Бразилии и ограничит такие поставки из штата Мату-Гроссу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, это связано «с получением информации о возникновении случаев губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота», также известного как «коровье бешенство».

Запрет коснется, в частности, поставок импорта говядины на кости, говяжьих субпродуктов, кишечного сырья и других продуктов животного происхождения.

Ранее Россельхознадзор запретил ввозить живую птицу из Финляндии. Аналогичный запрет распространяется на район Уккермарк (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) Германии.

Также Россельхознадзор временно ограничивал поставку в Россию птицеводческой продукции со всей территории Ирландии из-за распространения птичьего гриппа в стране. Кроме того, ведомство ограничило импорт томатов из Узбекистана, Армении и Турции в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.