Разработчик «МИР-19» заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у препарата

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства Дарья Крючко заявила, что препарат от коронавируса «МИР-19», разработанный в ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, первая фаза клинических испытаний завершилась в мае текущего года. Тогда «МИР-19», как отметила представитель ФМБА, продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность.

В настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у пациентов с коронавирусной инфекцией, отметила Крючко. Она также добавила, что «МИР-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

Ранее Крючко сообщила, что «МИР-19», предположительно, будет использоваться для ранней постконтактной профилактики коронавируса. Она подчеркнула, что подробности будут обнародованы после проведения клинических испытаний.