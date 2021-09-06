Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране государственным... 22:55
Наставник сборной России Карпин рассказал о желании уехать в лес 22:49
Священнику запретили службы после обращения к патриарху Кириллу с просьбой... 22:47
Иммунолог назвал особенности «мю»-штамма коронавируса 22:36
Марио Фернандес рискует пропустить матч с Мальтой 22:32
Росстат будет оценивать турпоток по смартфонам 22:22
Карпин прокомментировал большое количество травм в сборной России 22:19
Адвокат Ефремова рассказал о здоровье актера после отека Квинке 22:12
Пользователь YouTube нашел на Google-карте огромную просьбу о помощи 22:07
Подросток напал с ножом на мать, которая пыталась заставить его учиться 22:05

Собянин рассказал, как пройдет День города в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В День города в Москве будет фейерверк, однако больших концертов в этот день не планируется. Об этом в эфире телеканала ТВЦ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, концерт планируется в Зарядье, а на площадках города сегодня проводится фестиваль «Цветочный джем», где можно «погулять, покушать и полюбоваться инсталляциями».

«В этом году будут достаточно скромные мероприятия. <...> В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов в городе мы пока не планируем», — сказал Собянин.

В 2021 году Москве исполняется 874 года. Празднование Дня города состоится 11-12 сентября.

В августе Собянин заявил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам, которые были введены в городе, пандемия COVID-19 продолжает отступать. Также он отметил, что число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Неутомимый смельчак и волшебник слова»: умер Жан-Поль Бельмондо
Представитель актера раскрыл подробности смерти Жан-Поля Бельмондо
«Ямал» в помощь: как «Газпром» держит высокие цены на газ
Что будет со стоимостью газа в Европе после запуска «Северного потока — 2»
«Ну, погоди!», женский YouTube, музыка на кассетах. Чего афганцы лишатся из-за талибов*
Востоковед объяснил, как «Талибан»* перестроит культурную жизнь Афганистана
Адвокат Ефремова рассказал о здоровье актера после отека Квинке
Роспотребнадзор запретил школам кормить детей макаронами, блинами и колбасой
Суд в Симферополе раскрыл подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму
В офисе президента Украины назвали новую причину потери Крыма
Новости и материалы
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране государственным переворотом
Наставник сборной России Карпин рассказал о желании уехать в лес
Священнику запретили службы после обращения к патриарху Кириллу с просьбой раскрыть доходы
Иммунолог назвал особенности «мю»-штамма коронавируса
Марио Фернандес рискует пропустить матч с Мальтой
Росстат будет оценивать турпоток по смартфонам
Карпин прокомментировал большое количество травм в сборной России
Пользователь YouTube нашел на Google-карте огромную просьбу о помощи
Подросток напал с ножом на мать, которая пыталась заставить его учиться
Ученые выяснили, когда предпочитают рожать образованные женщины
Карди Би и Offset вновь стали родителями. На этот раз у них мальчик
В Раде предложили Арестовичу уехать на работу к «более образованным» в «Талибан*»
Бузова выступила против абортов и взяла под опеку беременную подписчицу
Российский иммуноглобулин от COVID-19 поможет в борьбе с новыми штаммами
Карпин рассказал, как он относится к критике в свой адрес
Главком ВСУ назвал то, что станет победой Украины над Россией
Лоукостер Ryanair отказался от покупки самолетов Boeing
Смолов рассказал, почему Карпин разбирается в футболе
Все новости
«Заниматься политикой в Белоруссии сейчас можно только сидя в тюрьме»
Как белорусская оппозиция отреагировала на обвинительный приговор Колесниковой и Знаку
«Хотели перекрасить зону с «черной» на «красную»
Эксперты — о том, почему подрались заключенные в ИК-14 в Хабаровском крае
Минутный иммунитет: как будет работать иммуноглобулин от COVID-19
Иммунологи оценили эффективность первого в мире иммуноглобулина от COVID-19
«Он здорово хайпанул»
Выступление лидера Rammstein на «Спасской Башне» вызвало резкую реакцию части ветеранов
ПАСЕ приедет, ЦИК приветствует
Памфилова прокомментировала решение Совета Европы прислать наблюдателей
«Не на его уровне»: нейросеть дописала симфонию Бетховена
Композитор Журбин оценил законченную ИИ симфонию Бетховена
Главне новинки выставки «Комтранс-2021»
Обещал вернуться: что грозит бывшему грузинскому президенту на родине
Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на выборы
Дефицит автомобилей обрушил рынок
АЕБ: продажи автомобилей в России в августе снизились на 17%
Пальто для футболиста: зачем «ПСЖ» контракт с Dior
Как люксовые бренды и топовые футбольные клубы зарабатывают друг на друге
Как юридические фирмы атакуют автопроизводителей
Автоюристы потребовали у автокомпаний многомиллионных выплат
На Москву пришлось почти две трети самых высокооплачиваемых работников
Эксперты подсчитали число россиян с месячной зарплатой от миллиона рублей
«Поставки нефти и бокситов под угрозой»
Мировая реакция на военный переворот в Гвинее
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях