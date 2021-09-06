Собянин рассказал, как пройдет День города в Москве

В День города в Москве будет фейерверк, однако больших концертов в этот день не планируется. Об этом в эфире телеканала ТВЦ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, концерт планируется в Зарядье, а на площадках города сегодня проводится фестиваль «Цветочный джем», где можно «погулять, покушать и полюбоваться инсталляциями».

«В этом году будут достаточно скромные мероприятия. <...> В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов в городе мы пока не планируем», — сказал Собянин.

В 2021 году Москве исполняется 874 года. Празднование Дня города состоится 11-12 сентября.

В августе Собянин заявил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам, которые были введены в городе, пандемия COVID-19 продолжает отступать. Также он отметил, что число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня.