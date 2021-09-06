Синоптик объявил о приходе «бабьего лета» в Москву

К концу рабочей недели, к 10 сентября, в Москву придет «бабье лето», столбики термометра поднимутся до +20°C. Об этом сообщил главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».

Температура в столице 5 сентября (+9-11°C) была на пять градусов ниже климатической нормы и соответствовала показателем 1 октября. Метеоролог отметила, что период холодной погоды заканчивается, атмосферное давление будет повышаться, столица по-прежнему будет находиться под антициклоном, но уже под теплой его частью.

Позднякова уточнила, что ночью 7 сентября существенных осадков в Москве не ожидается, днем будет облачная погода, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура достигнет +13-15°C, в Московской области — +12-17°C.

В среду будет приблизительно такая же погода, отметила эксперт. В последующие дни осадков станет гораздо меньше, в выходные, 11-12 сентября, их не ожидается вовсе. Минимальные температурные показатели будут на уровне +10°C, по области — не ниже +5°C, дневная температура достигнет +15-20°C.

Ранее сообщалось, что облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник 6 сентября, местами возможен небольшой дождь.