Препарат «Ковид-глобулин» проходит первую стадию клинических испытаний

Начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер завила, что препарат «Ковид-глобулин», первый в мире специфический иммуноглобулин против коронавируса, проходит первую стадию клинических испытаний. Об этом она сообщила ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — специфический антиковидный иммуноглобулин», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от новой коронавирусной инфекции на основе плазмы крови переболевших. Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа.

Для разработки средства потребовались 2,5 т плазмы.

За весь период пандемии в России зарегистрировали более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 99 тыс. из них — с летальным исходом, вылечились более 4,1 млн человек.