Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Генпрокурор предложил приравнять оправдание нацизма к экстремистской деятельности 09:12
Силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление «Талибана*»... 09:06
В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время 08:57
Хабиб назвал три самых сумасшедших матча в истории футбола 08:51
Аллею почетных захоронений разгромили в Южно-Сахалинске 08:49
Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября 08:45
Захарова напомнила США, что Россия не является стороной минских соглашений 08:34
Бразильская полиция не будет расследовать нарушение игроками Аргентины санитарных норм 08:33
Пропавший под Астраханью катер с семью пассажирами нашли в Дагестане 08:30
СМИ: талибы* застрелили беременную сотрудницу полиции на глазах у ее семьи 08:28

Препарат «Ковид-глобулин» проходит первую стадию клинических испытаний

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Татьяна Макеева/Reuters

Начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер завила, что препарат «Ковид-глобулин», первый в мире специфический иммуноглобулин против коронавируса, проходит первую стадию клинических испытаний. Об этом она сообщила ТАСС на Восточном экономическом форуме.

«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — специфический антиковидный иммуноглобулин», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от новой коронавирусной инфекции на основе плазмы крови переболевших. Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа.

Для разработки средства потребовались 2,5 т плазмы.

За весь период пандемии в России зарегистрировали более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 99 тыс. из них — с летальным исходом, вылечились более 4,1 млн человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Талибы* заявили о полном контроле над Панджшером
«Европа не способна вести современную войну»
Эксперт рассказал о критической военной зависимости ЕС от Вашингтона
«Этот позор видит весь мир»: Месси в шоке от действий властей Бразилии
Футболисты сборной Аргентины покинули поле в матче со сборной Бразилии
К поискам катера в Каспийском море привлекли авиацию
Лондонцы рассказали о визите Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты в паб
В Приморье задержали браконьеров, продававших за рубеж части тел амурских тигров
Ученые раскрыли секрет сверхсилы муравьиных зубов
Новости и материалы
Генпрокурор предложил приравнять оправдание нацизма к экстремистской деятельности
Силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление «Талибана*» о взятии провинции
В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время
Хабиб назвал три самых сумасшедших матча в истории футбола
Аллею почетных захоронений разгромили в Южно-Сахалинске
Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября
Захарова напомнила США, что Россия не является стороной минских соглашений
Бразильская полиция не будет расследовать нарушение игроками Аргентины санитарных норм
Пропавший под Астраханью катер с семью пассажирами нашли в Дагестане
СМИ: талибы* застрелили беременную сотрудницу полиции на глазах у ее семьи
Госдеп США потребовал освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму
В Японии выступили против плана России создать особую экономическую зону на Курилах
УАФ привела доказательства, что Шевченко предлагали обсудить продление контракта
Экс-игрок сборной России: выиграли у Кипра, не показав при этом хорошей игры
СМИ: Вашингтон оставил в Афганистане 2 тыс. подрядчиков посольства
Роналду рассказал, почему запретил своей матери посещать матчи с его участием
В Поволжье жители собрали деньги на адвоката для предполагаемого убийцы педофила
Экс-игрок «Барселоны»: Месси выиграет ЛЧ с «ПСЖ» и завершит карьеру в «Барсе»
Все новости
«Может обходить защиту антител»: в США изучают новый штамм коронавируса
Эксперты выясняют, может ли «мю»-штамм коронавируса обойти защиту иммунитета
«Осужденных били по голове ножками от табурета»
В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие
Госпереворот в Гвинее: военные арестовали президента Конде
Государственный переворот в Гвинее инициировали спецназовцы
Свадьба Моргенштерна, изгнание комика из России, Måneskin в Москве
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
За клевету на Лукашенко. Правозащитники сообщили о россиянке в СИЗО Бреста
Правозащитники рассказали о гражданке РФ, задержанной в мае за репосты в Twitter
Ахмад Масуд назвал условие для перемирия в Панджшере
Лидер афганского сопротивления призвал боевиков покинуть провинцию Панджшер
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
«Что-то не рассчитали»: вице-премьера Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву
Полиция вызвала главу МВД Чехии из-за его планов посетить российскую столицу
Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
Глава Минздрава призвал не оценивать препараты от коронавируса с политических позиций
Кулинарные блогеры заполонили TikTok. Что они готовят
Что делают самые популярные кулинарные блогеры в TikTok
«Сказали — сам дурак»: как романтические аферисты разводят россиян
Жертвы брачных мошенников рассказали свои истории
Инцидент у Перевального. Пять человек заподозрили в повреждении газопровода в Крыму
Адвокат: ФСБ препятствует встрече с задержанными по подозрению в повреждении газопровода
Вопрос закрыт: Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
Песков заявил об отказе Москвы обсуждать Крым с президентом Украины
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях