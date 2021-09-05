Песков: президент считает чушью шумиху вокруг его диалога со школьником на исторические темы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин назвал чушью и ерундой шумиху вокруг истории со школьником Никанором Толстых, который поправил главу государства во время разговора на исторические темы. Об этом Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что Толстых «совершенно блестящий мальчишка». По мнению пресс-секретаря президента, «чувствуется, что школьник знает историю как свои пять пальцев и получает от этого удовольствие».

«Дальше была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула ситуацию. Это был диалог. Президент, когда направлялся на общение (со школьниками) заявил, что хочет, чтобы урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно. А гипертрофированное освещение прессы, ну да, такое бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету», — сказал Песков.

Ранее школьник из Воркуты поправил Путина, когда тот допустил оговорку на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке.