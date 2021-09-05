Два человека погибли в результате драки в исправительной колонии под Хабаровском

Несколько групп заключенных устроили беспорядки в исправительной колонии №14 в Хабаровском крае, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального СУ СК. В результате драки два человека погибли, четыре пострадали, уточнили в ведомстве.

«По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание. Погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован», — рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям ч.3 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 2 ст. 105 УК РФ ( Убийство двух лиц).

В СК подчеркнули, что будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.

Уточняется, что в колонию направлена комиссия, которая установит обстоятельства произошедшего.

Исправительная колония №14 находится в городе Амурске Хабаровского края.