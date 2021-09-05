В США семья утонула в собственной квартире после урагана Ида

В штате Нью-Джерси семья из трех человек погибла после урагана, сообщает CNN.

Роза Эспиналь, 72 года, ее муж Хосе Торрес, 71 год, вместе со своим 38-летним сыном Хосе Торресом утонули, когда их квартиру в жилом комплексе в Элизабет, штат Нью-Джерси, залило водой более чем на 12 футов. Их соседка, 33-летняя Шакия Гарретт, также утонула, отмечает телеканал.

По словам официальных лиц, по меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 18 утонули в штате Нью-Йорк в результате урагана.

Ранее сообщалось, что полицейский департамент Нью-Йорка проводит поиски жертв урагана Ида и выясняет, почему погибли 22 человека.

Также живущие в Нью-Йорке россияне рассказали о том, как смогли спастись от последствий урагана «Ида».

Ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа и после перекинулся на Нью-Йорк. По оценкам синоптиков, в городе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение.