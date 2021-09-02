Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, выживаемость пациентов с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, могут увеличить антикоагулянты. Еще один препарат, который, по мнению Малышевой, эффективен в лечении — дексаметазон, который назначают только в больницах. Он может снижать смертность до 30%, уточнила телеведущая.

Кроме того, врач обратила внимание на лекарства «Актемра» (Тоцилизумаб) и «Олумиант» (Барицитиниб), которые «доказали свою эффективность в борьбе с заболеванием.

«Важно понимать, что все эти лекарства есть в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения России», — подчеркнула Малышева.

Ранее заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики, ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Илья Кофиади рассказал о том, что препарат для лечения коронавируса «Мир 19» в настоящее время находится на завершающем этапе второй фазы клинических испытаний.