Британская полиция осушила пруд, расследуя дело о бесследной пропаже полицейского в 2009 году

Британские полицейские осушили пруд для того, чтобы получить новые улики по делу об исчезновении женщины, пропавшей 12 лет назад. Об этом сообщило издание Daily Mail.

35-летняя Клаудия Лоренс, офицер полиции в городе Йорк в Англии, пропала без вести 19 марта 2009 года, предположительно по дороге из дома на работу. Долгое время в распоряжении полиции не было никаких улик, однако в связи с новой информацией органы правопорядка активно возобновили поиски летом 2021.

«Когда мать слышит, что озеро было осушено в поисках улик по делу об исчезновении ее дочери, то это просто ночной кошмар. Я не желаю ни одному родителю переживать то, что пережила я. Каждый день я постоянно думаю о том, что произошло тогда и что в этом озере может быть найдено», — сообщила 78-летняя Джоан, мать пропавшей женщины. Также она сказала, что полиция пока что не держит ее в курсе новых подробностях расследования.

Органы правопорядка ранее заявляли, что полагают, что имело место убийство, и что жертва, вероятно, знала преступника. Однако в силу того, что не найдено ни тело, ни какие-либо материальные улики, официального анонса о том, что имело место именно преступление, не было.

Отец женщины, Питер Лоренс, скончался 15 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что СК РФ проведет расследование по всем «холодным делам» нераскрытых тяжких преступлений в России.